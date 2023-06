• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des véhicules électriques admissibles aux subventions gouvernementales.

• En lice, le Hyundai Ioniq 5, le Kia EV6 et le Ford Mustang Mach-E.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des véhicules verts admissibles aux subventions fédérales et provinciales (là ou applicable), voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Lorsqu’il est question de modèles électriques, on se trouve aux prises avec un dilemme chaque année. Est-ce que le temps est venu de créer plus de catégories pour ce type de modèles ? Est-ce que le temps est plutôt propice à l’intégration de ces derniers à l’intérieur de segments où l’on retrouve aussi des modèles à essence ?

Bref, le débat fait rage chaque fois. Pour 2023, nous avons décidé de conserver la formule empruntée ces dernières années, soit de séparer les véhicules en deux groupes, soit ceux admissibles aux deux subventions gouvernementales de ceux qui ne peuvent pas en recevoir, ou qui ne se qualifient que pour une seule.

Avec le temps, il est clair que tous les véhicules seront mélangés… et que graduellement, les catégories ne seront peuplées que de modèles électriques. Les subventions, aussi, auront pris le bord. Bref, on y va une année à la fois.

Et pour le cas qui nous intéresse ici, on retrouvait une belle brochette de modèles qui sont toujours admissibles à profiter des deux subventions gouvernementales. Le vote a été serré, sans surprise. Nos finalistes : le Hyundai Ioniq 5, le Kia EV6 et le Ford Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E Photo : D.Boshouwers

Dans le cas du Mach-E, on sait que le modèle est un des plus agréables à conduire dans le segment. Son style est accrocheur et la gamme est variée, offrant à la fois autonomie, puissance et performance, selon les préférences. Or, la fiabilité a été aléatoire dans son cas. Certains propriétaires n’ont aucun problème alors que d’autres font des crises d’apoplexie tellement leur modèle se montre un citron. Ford a du travail à faire pour régler les bobos et elle le sait.

Hyundai Ioniq 5 Photo : B.Charette

Avec l’Ioniq 5, on se procure un VUS au style unique et fort distinct. Il a d’ailleurs remporté de nombreux prix en matière de design. Au volant, il offre une expérience rassurante et propose une autonomie digne de mention. Son habitacle est fort spacieux et accueillant, un élément qui séduit les acheteurs.

Kia EV6 Photo : D.Boshouwers

Enfin, avec le Kia EV6, on profite essentiellement de la même technologie offerte chez Hyundai, mais à l’intérieur d’une enveloppe foncièrement différente. Ici, le style est plus sportif, tout comme l’expérience de conduite. C’est encore plus vrai avec la variante GT qui propose jusqu’à 576 chevaux.

En bout de piste, c’est l’équilibre qui a parlé. C’est pourquoi le Hyundai Ioniq 5 est le véhicule gagnant dans notre catégorie pour 2023.