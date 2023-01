• La liste des 10 véhicules électriques actuels les plus recherchés en ligne en 2022 est un reflet intéressant de l’intérêt des consommateurs.

• Les quatre modèles de Tesla figurent sur cette liste.

• Il est permis de croire qu’avec tous les modèles appelés à faire leurs débuts en 2023, cette liste sera très différente l’an prochain.

Juste avant le congé des fêtes, on vous présentait la liste des 10 véhicules électriques anticipés qui ont été le plus recherchés sur les moteurs de recherche en ligne. Pour commencer l’année 2023, voici la liste des 10 modèles qui sont déjà sur la route et qui sont l’objet du plus grand nombre de recherches effectuées en ligne.

À l’instar de notre autre liste, c’est un modèle Tesla qui se pointe en première place. La Model 3 a vu 25,2 millions de personnes s’enquérir à son sujet en ligne au cours de la dernière année. Le nombre est impressionnant, surtout que l’écart avec le véhicule que l’on retrouve en deuxième est très grand ; le Kia EV6 a généré 16,44 millions de recherches.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Boshouwers Hyundai Ioniq 5 2022

Au troisième rang, on retrouve un autre véhicule Tesla, cette fois le VUS Model Y avec 15,6 millions. Il est suivi de près par le Hyundai Ioniq 5 qui a pour sa part vu son nom être tapé 13,32 millions de fois dans les moteurs de recherche.

La cinquième position est occupée par un modèle qui a surpassé toutes les attentes qu’on avait mises en lui au départ soit la Porsche Taycan. Dans son cas, on parle de 12,24 millions de curieux.

Les rangs 6 et 7 sont occupés par les deux autres Tesla présentement commercialisées, soit le Model X et la berline Model S. Les données sont pratiquement identiques ; 10,75 millions pour le premier, 10,03 millions pour la deuxième.

Photo : BMW BMW I4 2022

La huitième place est l’affaire de la Polestar 2 avec 9,12 millions de recherches. Elle est suivie par la BMW i4 et l’Audi e-tron, dont les requêtes ont quand même atteint 8,14 et 7,8 millions, respectivement.

Avec la panoplie de modèles électriques appelés à se pointer en 2023, en plus de tous les autres qui seront annoncés pour les années subséquentes, il est permis de croire que ce palmarès sera très différent lorsque nous nous prêterons au même exercice à pareille date l’an prochain.