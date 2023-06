• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS compacts de luxe.

• En lice, le Porsche Macan, l’Audi Q5 et le Genesis GV70.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS compacts de luxe, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Les VUS compacts sont, à travers l’industrie, les modèles les plus populaires et recherchés par une majorité d’acheteurs. Cela vaut aussi bien pour les fabricants de luxe que pour les marques de masse. Et pour retrouver l’agrément de conduite d’une voiture, plusieurs se sont tournés au fil des années vers les modèles des marques allemandes, dont l’Audi Q5, le Porsche Macan et le BMW X3. Or, cette année, ce dernier modèle n’a pas terminé son parcours sur notre podium, car un intrus venu de la Corée du Sud se démarque depuis ses débuts, soit le GV70 de Genesis.



Genesis GV70 Photo : D.Boshouwers

Ce modèle impressionne grandement avec son style accrocheur, son habitacle bien ficelé, sa conduite plutôt solide, ainsi que sa dotation complète et son rapport qualité-prix. Bref, il a très peu de défauts.

Audi Q5 2023 Photo : Audi

Quant au SUV Audi Q5, on parle d’un des favoris du segment depuis son arrivée sur le marché. Format parfait, mécaniques animées, traction intégrale rassurante, le Q5 a toujours séduit ceux à la recherche d’un bon compromis. C’est une constante dans son cas.

Porsche Macan S 2022 Photo : Porsche

Avec le Porsche Macan, on fait appel à la fibre émotionnelle pour attirer l’acheteur et le passionné de conduite. Le Macan propose l’agrément d’une voiture et la quantité de déclinaisons présentes au catalogue permet au consommateur de trouver chaussure à son pied, selon ses ambitions.

Trois produits, trois solutions intéressantes.

Pour 2023, notre panel d’experts a tranché en faveur du Genesis GV70, ce qui en dit très long sur le parcours effectué par la division de luxe de Hyundai. En vérité, le GV70 est le modèle le plus impressionnant présenté par la marque depuis ses débuts en 2017. L’essayer, c’est l’adopter.