Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS intermédiaires, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Les VUS, on ne vous apprend rien, sont très populaires auprès d’une grande majorité d’acheteurs. Pour certains, un modèle sous-compact ou compact va faire le travail, mais lorsque la famille s’agrandit, c’est vers un modèle de taille intermédiaire qu’ils se tournent. Les constructeurs le savent très bien et proposent des modèles de plus en plus complets, intéressants et luxueux dans ce créneau.

Les trois produits qui ont noirci notre feuille de finalistes le démontrent bien ; le Hyundai Palisade, le Kia Telluride et le Toyota Highlander représentent trois excellents achats.

Toyota Highlander 2023 verte Photo : Toyota

Dans le cas du Toyota Highlander, on n’a plus à vous vanter ses mérites. Ce modèle est une des forces de sa catégorie depuis ses débuts il y a deux décennies. L’achat de ce modèle vous garantit une paix d’esprit totale, car en matière de fiabilité, c’est impeccable. Une version hybride passablement frugale est au menu, c’est à souligner.

Kia Telluride X-Line 2023 blanche Photo : V.Aubé

Avec le Kia Telluride, vous mettez la main sur un modèle qui a franchement impressionné depuis ses débuts qui ont eu lieu juste avant la pandémie. Spacieux, confortable à souhait, offrant en prime un excellent rapport qualité-prix, il est rapidement devenu un des modèles préférés des acheteurs.

Hyundai Palisade 2023 noir Photo : V.Aubé

On pourrait dire la même chose du Hyundai Palisade qui est le cousin duKia Telluride. En vérité, le choix entre les deux dépend souvent de l’allégeance à une marque ou à une autre, ou encore au style que proposent les deux. Ils sont similaires en fait de format, ainsi que sous leurs carapaces.

Si l’on se fie à notre panel d’expert, c’est le Kia Telluride qui davantage fait l’unanimité, car c’est lui qui s’est imposé pour récolter le plus de votes, devant son parent proche.