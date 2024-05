• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des voitures.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Allons-y avec les voitures appartenant aux constructeurs de masse.

Deux catégories

Jadis, lorsqu’il était question de voitures, les palmarès comptaient plusieurs catégories bien distinctes comme sous-compactes, compactes, intermédiaire et pleine grandeur. Aujourd’hui, avec le recul des voitures sur le marché, certaines catégories ont pratiquement disparu, comme le segment des sous-compactes où ne subsiste que la Mitsubishi Mirage… dont les jours sont comptés.

Idem pour le créneau des berlines pleine grandeur ; l’époque des Chrysler 300, Toyota Avalon, Ford Taurus et Chevrolet Impala est révolue. En fait, là aussi, on ne retrouve qu’un seul modèle, la Toyota Crown.

Ainsi, nous avons regroupé toutes les voitures des fabricants de masse en deux catégories, soit les sous-compactes et les compactes, ainsi que les berlines de taille intermédiaire et pleine grandeur.

Voici nos trios pour chacune.

Les meilleures voitures sous-compactes et compactes

La Mazda3 GT 2024 | Photo : D.Heyman

Vous aurez deviné que la seule sous-compacte restante sur le marché, la Mitsubishi Mirage, n’avait aucune chance de rivaliser avec les ténors de la catégorie des compactes. De fait, si un format de voitures se vend encore bien au pays, c’est la compacte, là où œuvre des modèles que l’on connaît très bien.

Du lot, sans trop de surprises, on retrouve sur notre premier trio des joueurs bien établis, à commencer par la Mazda3 qui, chaque année, continue de séduire plusieurs acheteurs en raison de sa polyvalence. Elle est livrable en configuration de berline, mais aussi avec un hayon, ce qui la rend très pratique. De fait, avec les sièges arrière rabattus, le volume de chargement est à 1334 litres, pratiquement celui d’un VUS sous-compact.

Autrement, la Mazda3 est une référence en matière de fiabilité, un détail qui est toujours attrayant pour les acheteurs. Et n’oublions pas le plaisir de conduire qu’elle procure, toujours au rendez-vous.

Voir : Mazda3, Mazda3 Sport 2024 : prix et détails pour le Canada

Voir : Mazda3 Sport GT 2023 essai : comment retomber en amour avec la voiture

Fiche technique de la Mazda3 GT 2024

Toyota Corolla hybride 2024 | Photo : D.Boshouwers

Vient ensuite la Toyota Corolla, une voiture qui n’a plus besoin de présentation. Après tout, on parle ici du modèle le plus vendu de l’histoire et d’un produit qui fêtera ses 60 ans de production dans deux ans, en 2026. La Corolla est aussi offerte en configuration à hayon et berline. La fiabilité et le confort qu’elle procure sont toujours des arguments avancés en sa faveur.

Voir : La Toyota Corolla hybride 2024, essai routier : gagnant-gagnant

Fiche technique de la Toyota Corolla Hybride SE 2024

Honda Civic 2024 | Photo : Honda

Quant à la Honda Civic, elle fait tout bien, et la génération actuelle, lancée en 2022, est l’aboutissement de décennies de travail qui fait qu’on profite d’une voiture très aboutie. Le confort, la tenue de route, la consommation de carburant, ainsi que la fiabilité, autant de qualités qui sont propres à cette voiture.

C’est simple, vous faites un bon choix avec chacune de ces voitures, qui peuvent toutes recevoir une boîte manuelle avec certaines variantes, c’est à souligner.

Voir : Premières images de la Honda Civic 2025

Fiche technique de la Honda Civic Sport 2024

Les meilleures voitures intermédiaires et pleine grandeur

Honda Accord Hybrid Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

La seule représentante des berlines pleine grandeur, la Toyota Crown, avait des chances (contrairement à la Mitsibushi Mirage) de s’imposer dans notre catégorie regroupant deux créneaux. Cependant, un peu comme dans la classe des voitures compactes, les vedettes du segment des berlines intermédiaires sont bien établies et aimées des acheteurs.

C’est ainsi que notre trio de tête retrouve les Honda Accord, Toyota Camry et Subaru Legacy. Encore une fois, trois achats très recommandés, car on ne fait pas erreur. Pour un chroniqueur, c’est la Camry, pour un autre l’Accord, et pour un autre, c’est la Subaru Legacy, en raison de sa traction intégrale, qui représente le meilleur choix.

Trois gagnantes, en fait.

Toyota Camry 2024 | Photo : Toyota

Si nous avions à souligner quelques qualités pour chacune, il faudrait parler, pour la Honda Accord, de son incroyable niveau de confort, et de son châssis très solide qui permet une conduite tout de même sportive, même si ce n’est pas la vocation de ce modèle. Et qui dire de la consommation de la version hybride ; en étant tout doux, on peut la faire descendre sous les 5,0 litres aux 100 km.

Voir : Honda Accord Hybride Sport 2024, essai : l’hybride, c’est la voie à suivre pour cette berline

Fiche technique de la Honda Accord Sport 2024

Avec la Camry, vous avez une autre valeur sûre. Cette voiture n’est pas une référence depuis 1983 par hasard. Si vous souhaitez une berline à moteur V6, vous devrez faire vite, car la nouvelle génération qui sera introduite en 2025 ne fera appel qu’à un 4-cylindres de 2,5 litres et à une configuration hybride. Un achat très sûr.

Voir : Toyota Camry 2025, premier essai : la légende continue

Fiche technique de la Toyota Camry SE 2025

Subaru Legacy 2023-24 | Photo : D.Boshouwers

Quant à la Subaru Legacy, c’est peut-être la plus méconnue de son segment, mais elle n’en demeure pas moins solide. Son châssis est bien réglé et elle offre un très bel équilibre sur la route, en plus d’un niveau de confort tout à fait princier. Et évidemment, son rouage intégral fait qu’elle se moque de l’hiver. Notez qu’elle en sera à sa dernière année en 2025, le constructeur ayant annoncé cette nouvelle récemment.

Voir : La Subaru Legacy sera envoyée à la retraite après 2025

Fiche technique de la Subaru Legacy GT 2024

Et la Nissan Altima, une autre voiture intéressante, en est à ses derniers miles.

Ce segment s’effrite, mais demeure peuplé de véhicules très intéressants.