• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures intermédiaires et pleine grandeur.

• En lice, la Hyundai Sonata, la Honda Accord et la Toyota Camry.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures intermédiaires et pleine grandeur, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

À l’instar de ce que nous avons fait avec les catégories de voitures compactes et sous-compactes, la réalité du marché nous force à regrouper certains créneaux de modèles qui œuvraient de façon indépendante par le passé. Jadis, il y avait suffisamment de voitures pour qu’on déclare des gagnantes dans le segment des intermédiaires et des bolides pleine grandeur.

C’est dans ce dernier que l’offre a été passablement réduite, si bien qu’on greffe les propositions restantes à l’ensemble des voitures de format intermédiaire sur le marché. Ça ne fait que rehausser le niveau de compétition.

Et qu’importe, nos évaluations demeurent toujours aussi rigoureuses. Les modèles de ces groupes sont évalués en fonction d’une foule de facteurs, mais on met ici l’accent sur le confort, la douceur de roulement, le rapport qualité-prix, l’habitabilité, ainsi que le dynamisme.

Et comme chaque année avec les modèles que l’on retrouve dans ces catégories, le choix n’est pas facile. Lorsqu’on se trouve face à des voitures qui portent les noms de Hyundai Sonata, Toyota Camry et Honda Accord, on sait que la lutte va être serrée. Il n’y a pas de mauvais choix parmi ces trois propositions.

Honda Accord 2023 rouge Photo : Honda

Avec la Honda Accord, on découvre un modèle qui vient d’être entièrement redessiné cette année. Fidèle à sa tradition, Honda a amélioré la sauce, mais sans toutefois offrir une révolution aux amateurs. L’Accord continue de proposer ce qui a toujours fait son succès, soit une incroyable douceur de roulement, un comportement nerveux, ainsi qu’une fiabilité à toute épreuve. Rien n’indique que ça va changer avec cette nouvelle mouture.

Toyota Camry hybride 2023 blanche Photo : D.Boshouwers

Du côté de la Toyota Camry, le modèle actuel a beau avoir été présenté en 2018, il est toujours dans le coup. Sa grande force, c’est qu’il est devenu drôlement plus agréable à conduire, sans compter que la famille est plus variée que jamais avec une proposition hybride, une variante à moteur V6, ainsi que des déclinaisons à traction intégrale.

Hyundai Sonata 2023 rouge Photo : D.Boshouwers

Finalement, la Hyundai Sonata n’est vieille que de trois ans et ça paraît. Cette voiture présente un design qui est toujours très actuel, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Au volant, elle étonne, il n’y a pas d’autres mots. À l’instar de la Toyota Camry, sa force réside dans sa diversité alors qu’on retrouve une variante hybride, ainsi qu’un modèle aux prétentions plus sportives, la livrée N-Line. Le rouage intégral n’est toutefois pas de la partie.

Avec trois canons de la sorte sur le bulletin de vote final, une fois de plus, on a vu à quel point chacun était populaire auprès de notre panel. Cependant, la grande diversité de la gamme offerte par la Toyota Camry, et le fait qu’elle offre la traction intégrale lui ont permis de devancer ses éternelles rivales.