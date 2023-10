• Auto123 a mis à l’essai la Honda Accord Hybride Sport 2023.

Ah, mes amis, asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire de l'Accord, une berline qui porte la réputation de robustesse et de fiabilité pour la famille qui recherche une berline élégante. Aux fils des décennies, cet émissaire spacieux, pratique et aussi aisé à manier qu'un gentilhomme sur la piste de danse, révèle également un appétit pour le carburant des plus modérés surtout avec notre modèle hybride à l’essai.

Malgré des significatifs changements et une nouvelle silhouette, l’Accord 2023 rappelle la génération précédente. Connaissant l’approche à petits pas d’Honda, pas de surprises ici.



La nouvelle Honda Accord Sport 2023 Photo : Honda

Le design de la Honda Accord Sport 2023 – 7,5/10

Un capot long et une ligne de toit inclinée dévoilent sa personnalité élégante. Sur la face avant, épurée et harmonieuse, une calandre et des phares simplifiés ; les feux arrière s'offrent une touche d'élégance. Dans l'ensemble, son design charmant n'en fait pas trop pour attirer l'attention. Une caractéristique assez largement répandue dans ce segment.

Terminons en disant que la sobriété générale des lignes cache assez bien le format que l’on découvre imposant seulement lorsque l’on prend place à bord.

L'intérieur de Honda Accord Hybride Sport 2023 Photo : Honda

L’intérieur de la Honda Accord Hybride Sport 2023 – 8/10

Pénétrons à présent dans le sanctuaire. Son agencement est fort similaire à celui des récentes métamorphoses des modèles de la famille, toutefois sublimé par des matériaux d'une qualité qui impose toujours le respect. Les commandes se révèlent accessibles comme le sourire d'une belle courtisane, sans énigmes pour moduler le volume, ajuster la température ou encore jouer avec les modes de conduite. Honda a enfin compris que les bons vieux boutons sont encore la meilleure solution.

L’écran d’instrumentation à affichage numérique profite d’une multitude de données paramétrables. Les commandes sont bien disposées, l’ergonomie est exemplaire. Honda a aussi une belle manière d’intégrer l’instrumentation à la planche de bord pour rendre le tout harmonieux.

Entrer et sortir du carrosse se fait en un clin d'œil. Les individus d'une envergure plus imposante pourraient bien aussi tutoyer les cieux, mais dans l'ensemble, l'espace dans ces quartiers est généreux, en particulier pour les jambes des longs voyageurs.

La vue panoramique, sans les fâcheux angles morts, est offerte par les fines colonnes et la vaste lunette arrière. L’espace cargo est assez grand pour cacher tout vos trésors.

Écran tactile de la Honda Accord Hybride Sport 2023 Photo : Honda

Notre modèle d'essai était paré d’un écran de 12,3 pouces, un écran qui appelle Apple CarPlay et Android Auto à se joindre à sa danse. Le charme de Google se manifeste également, tout comme l'intégration de services, mais uniquement pour le modèle Touring, la crème de la crème et pas notre modèle Sport à l’essai. Quel dommage, car ces talents pourraient apporter une touche de magie aux niveaux de finition plus modestes. Je pense qu'un ensemble d'options, comprenant un système Bose en option et l'assistant Google, transformerait la monture Sport-L en un modèle plus désirable.

Ajoutons à cela le groupe Honda Sensing, une bande de compagnons conçus pour vous guider sur les routes et les épreuves du royaume. La sorcellerie de maintien de voie peut parfois se montrer intrusive, mais lorsque tous les charmes s'entrelacent, le voyage reste harmonieux.

Saluons par ailleurs la facilité avec laquelle le régulateur de vitesse adaptatif peut être invoqué d'une simple pression sur un bouton du volant. La technologie n’est pas intrusive et ne dérange en rien la quiétude du voyage.

Honda Accord Hybride Sport 2023 rouge Photo : Honda

Comment est conduite de la Honda Accord Sport 2023 ? - 8/10

La Honda Accord Hybride utilise un moteur quatre cylindres de 2,0 litres avec le cycle Atkinson qui génère 146 chevaux et 134 lb-pi de couple à lui-seul. Il est couplé à un système hybride de quatrième génération entièrement nouveau, doté de deux moteurs électriques. L'ensemble moteur et moteurs électriques produit conjointement 204 chevaux et 247 lb-pi de couple. Il est équipé d'une transmission automatique à variation continue (CVT) en envoi la puissance aux roues avant.

Le système hybride passe automatiquement du carburant à l'électricité ou à une combinaison des deux en fonction des conditions de conduite. La consommation de carburant est évaluée à 5,0 L/100 km en ville, 5,7 sur autoroute et 5,3 en conduite combinée.

Il faut féliciter Honda qui a été en mesure de contenir la mauvaise habitudes des boîtes CVT de joueur à la chaise berçante. Cette boîte simule bien des faux changements de rapports.

Design extérieur de Honda Accord Hybride Sport 2023 Photo : Honda

En ce qui concerne la tenue de route et la direction, l'Accord s'accroche aux virages avec élégance dans que l’on puisse parler de tenue de route sportive. Son plus haut fait d’armes au volant est sa solidité, sa construction solide et sa mécanique qui travaille en silence. Il manque juste à Honda d’ajouter un soupçon d’audace et un frisson d'excitation pour la rendre vraiment intéressante.

Le mot de la fin

La dernière Accord est un choix solide. Elle est spacieuse, pratique et facile à conduire. Notre version hybride est aussi étonnamment économe en carburant. Si la version EX de base commence à 37 000 $, notre modèle à l’essai commence à 44 000 $ et vous serez presque à 50 000 $ pour une version hybride Touring. Mais nous vous promettons que vous n’aurez pas de contacts réguliers avec votre atelier mécanique.

Vos questions au sujet de la Honda Accord 2023

Pourquoi une Honda Accord face à ses concurrents?

Honda demeure un pionnier dans l’efficacité de ses motorisations et malgré un certain relâchement au chapitre de l’innovation, nous sommes très rarement déçus de l’Accord qui a toujours offert rendement, espace et qualité de finition et de roulement.

Aperçu de la Honda Accord Hybride Sport 2023 de l'arrière Photo : Honda

