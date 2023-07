Insurance Institute for Highway Safety Photo : IIHS

• Les meilleurs véhicules pour adolescents en 2023, selon l’IIHS : trois marques se … démarquent.

Chaque année, l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), ainsi que le magazine Consumer Reports, dresse une liste de véhicules qu’ils recommandent comme premier véhicule pour les moins de 20 ans.

Cette année, Subaru et Mazda ont placé chacun quatre de leurs modèles dans chacune des listes des deux groupes. Quatre d'entre eux ont reçu l'honneur du Meilleur choix dans la catégorie des véhicules d'occasion, tandis que quatre autres ont été les Meilleurs choix en tant que véhicules neufs.

Dans la catégorie des véhicules d’occasion, les quatre modèles Subaru sont l'Impreza, la Legacy, l'Outback et le Forester. Le contingent Mazda comprend les Mazda 3, Mazda 6, CX-3 et CX-5.

Sans surprise, Toyota est l'autre marque qui brille. Elle a placé pas moins de sept modèles dans la catégorie Meilleur Choix – Occasion. On retrouve les Avalon, Camry, Corolla, Prius, RAV4, Sienna et même le camion Tacoma.

Dans les catégories de véhicules neufs, Subaru a placé les Ascent, Forester, Legacy et Outback ; Mazda les Mazda 3, CX-5, CX-50 et CX-9 ; et Toyota les Highlander et RAV4.

Qu’est-ce qui permet à un véhicule d’être coté Meilleur choix pour les adolescents ?

Le véhicule doit être équipé de série du contrôle électronique de la stabilité, montrer un dossier de fiabilité supérieure à la moyenne selon les sondages et critères de Consumer Reports, obtenir des notes moyennes ou supérieures lors des essais de maniabilité d’urgence du magazine et freiner sur le sec en moins de 145 pieds à partir de 97 km/h.

Il doit en plus présenter de bons résultats lors des quatre tests de collision de l’IIHS (avant modérément décalé, latéral, résistance du toit et appuie-tête), obtenir quatre ou cinq étoiles de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et obtenir la cote « Bon » ou « Acceptable » à l’essai de collision avant légèrement décalée côté conducteur de l’IIHS (adopté en 2012).Dans le cas des véhicules neufs, pour obtenir la mention Meilleur choix, les critères sont sans surprises encore plus sévères. Pour avoir une chance, les véhicules doivent obtenir la cote Premier choix sécurité ou Premier choix sécurité+ de l’IIHS et être en tête de catégorie dans les évaluations de Consumer Reports.

Les meilleurs véhicules d’occasion pour les adolescents en 2023, selon l’IIHS

Acura RDX

Audi A4

Audi A6

BMW Série 3

Honda Accord

Honda Civic

Honda CR-V

Honda HR-V

Hyundai Tucson

Kia Niro PHEV

Kia Soul

Mazda 3

Mazda 6

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Nissan Rogue

Subaru Forester

Subaru Impreza

Subaru Legacy

Subaru Outback

Toyota Avalon

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota Prius

Toyota RAV4

Toyota Sienna

Toyota Tacoma

Volkswagen Passat

Volvo XC60

Les meilleurs véhicules neufs pour les adolescents en 2023, selon l’IIHS