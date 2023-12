• La Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2024 est dévoilée.

Pour 2024, Mercedes-Benz lance un nouveau véhicule, le coupé CLE. Ce dernier vient remplacer deux modèles à travers la gamme, soit les versions coupées des Classe C et Classe E. Ces deux dernières voyaient leurs ventes à la baisse, d’où la décision de la compagnie d’y aller avec une solution de compromis.

Le lancement du modèle a eu lieu en juillet 2023. Pour le moment, une seule variante est au menu, la CLE 300. Celle-ci est pourvue d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui offre 255 chevaux et 295 lb-pi de couple.

Mais voilà qu’un deuxième modèle vient rejoindre la gamme, le CLE 53 Coupe. Ce dernier va proposer un 6-cylindres turbo de 3,0 litres, cette fois capable de décharger 443 chevaux et 413 lb-pi de couple. Mercedes mentionne que la totalité des 443 forces sera accessible pendant 12 secondes avec la fonction Overboost. Tout cela va permettre d’effacer le 0-97 km/h en seulement 4,1 secondes.

Un système hybride léger de 48 volts va faire partie de l’équation. Capable d’aider le modèle à haute vitesse, il vient offrir 23 chevaux et 151 lb-pi de couple au départ. La version régulière profite du même dispositif qui, en bout de piste, favorise un meilleur rendement énergétique.

La boîte automatique SelecShift à neuf rapports de la marque sera d’office, tout comme la traction intégrale 4Matic+.

Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2024, de profil Photo : Mercedes-Benz

Pour ce qui est du style du véhicule, on retrouve bien sûr la même signature avec cette déclinaison qu’avec la régulière, sauf que quantité d’éléments en accentuent le caractère sportif. Le museau en nez de requin semble plus menaçant avec cette variante, tout comme les passages de roues, la section inférieure du bouclier avant, tout comme la partie arrière. À l’avant notamment, on a droit à des prises agrandies pour l’entrée et la sortie d’air, afin de permettre au moteur de mieux respirer, et aussi à la chaleur d’être plus efficacement évacuée. Avec son capot allongé, son habitacle reculé et sa ligne de toit plongeante, cette CLE 53 Coupe est certaine d’attirer les regards.

Aussi, différents groupes AMG Performance Study seront livrables pour ajouter au degré de personnalisation du modèle. On parle de deux ensembles Night, ainsi que deux autres qui mettent l’accent sur le carbone. Le modèle sera livré avec des roues de 19 pouces, mais des jantes de 20 pouces seront livrables en option.

Ce qui va différencier le modèle, c’est le fait qu’il va profiter de voies élargies à l’avant et à l’arrière. On parle d’une différence de 58,4 mm à l’avant, 76,2 mm à l’arrière.

Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2024, intérieur Photo : Mercedes-Benz

À l’intérieur, le design sera bien sûr le même qu’avec la version 300, avec des écrans de 12,3 et 11,9 pour le bloc d’instruments et le système multimédia, un éclairage d’ambiance à 64 couleurs et une présentation soignée. Les sièges vont être différents. Ceux offerts de série sont plus sportifs et vont profiter de surpiqûres rouges. Des baquets AMG, offerts en option, vont proposer de meilleurs soutiens latéraux, en plus d’être recouverts d’un cuir Nappa.

Pour le reste, l’offre sera bien sûr complète en matière de technologie et de sécurité.

La Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2024 est attendue chez les concessionnaires lors de la deuxième moitié de la prochaine année.