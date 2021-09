La crise des puces électroniques continue de faire des ravages à travers l’industrie et s’il y a un consensus, c’est que la situation va encore empirer avant de commencer à s’améliorer. Plusieurs experts ne prévoient un retour à la normale qu’en 2023.

Certains constructeurs ont été touchés plus rapidement pendant que d’autres ont été épargnés plus longuement, mais tous finissent par subir les contrecoups du manque de pièces. Toyota par exemple, avait esquivé les coups, mais ce mois-ci, sa production est en baisse. On a vu quantité d’usines de GM et de Ford, notamment, prendre des pauses.

Cette fois, c’est chez Mercedes-Benz qu’on commence à prévoir des moments plus difficiles. La compagnie a révélé au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung que les délais d’attente des clients pour certains modèles pourraient atteindre plus d’un an.

Comme le rapporte Reuters, la confirmation est venue du chef de la direction de Daimler, Ola Källenius.

« La demande est énorme chez Mercedes-Benz et en même temps, il y a malheureusement de sévères limitations. Pour certains modèles, les délais d’attente sont plus longs que nous le souhaiterions, dans certains cas plus d’un an. »

Ola Källenius a également confirmé ce qu’on mentionnait plus tôt, soit que la pénurie mondiale de puces pourrait durer jusqu’au début de 2023, même si l’impact sur la production de véhicules devrait être moins grave l’année prochaine.

Et tout cela, rappelons-le, est une conséquence directe de la pandémie qui est venue chambouler les pratiques l’année dernière, tant celles des constructeurs, forcés à l’arrêt, que celles des consommateurs.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!