• Honda Canada annonce les prix du Prologue 2024

Les débuts du Honda Prologue, le premier véhicule tout électrique de la marque japonaise, vont se faire à la fin du présent mois. Auto123 sera sur place pour faire l’essai du modèle.

En prévision de son arrivée sur le marché, la division canadienne de Honda vient de dévoiler les prix des versions qui seront proposées chez nous et qui vont se pointer en concession au printemps.

Le modèle sera offert à partir de 59 990 $ au pays, un prix qui le rend admissible à tous les rabais offerts à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique. L’autonomie du véhicule a aussi été confirmée à 452 km dans le cas de la version d’entrée de gamme EX.

Elle sera identique avec la variante EX-L, offerte à partir de 64 990 $. Dans le cas de la livrée Touring, son prix sera de 69 990 $ alors que la liberté qu’elle va offrir sera légèrement inférieure à 439 km. Cette différence pourrait tout simplement être reliée à la taille des pneumatiques, car toutes les déclinaisons du Prologue proposent la même configuration à rouage intégral et à deux moteurs, offrant une puissance de 288 chevaux et un couple de 333 livres-pieds.

L’équipement de série du modèle comprend des jantes en alliage de 19 pouces, la compatibilité sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, l’intégration des services de Google, un chargeur sans fil pour appareils cellulaires, des sièges avant chauffants avec dix réglages électriques pour le conducteur, ainsi qu’un système de climatisation automatique à deux zones

« Le tout nouveau Prologue est l’un des véhicules les plus importants de l’histoire de Honda : il représente notre engagement envers l’avenir électrifié et notre vision voulant que toutes nos ventes nord-américaines soient des ventes de véhicules automobiles à émission zéro à 100 % d’ici 2040. Le Prologue complète notre gamme exceptionnelle de VUS, et la réputation de Honda d’offrir aux Canadiens des véhicules fiables, sécuritaires et agréables à conduire se poursuit avec le lancement de notre premier VUS tout électrique », a déclaré Steve Hui, le vice-président adjoint de Honda Canada.

Soyez certains de nous revenir en février avec tous les détails concernant l’essai du modèle et ses spécifications.