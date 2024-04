• Mercedes-Benz Canada a partagé les prix et les informations relatives à la nouvelle Classe E 2024.

On a droit à une nouvelle génération de la berline de Classe E chez Mercedes-Benz en 2024. Les deux versions au catalogue, soit 350 et 450, arrivent au pays ce mois-ci, et la division canadienne de l’entreprise vient de nous partager les informations concernant les prix et ce que les variantes au menu vont nous proposer.

La toute nouvelle Mercedes-Benz Classe E 2024 | Photo : Mercedes-Benz

En matière de design, vous pouvez vous-même le constater, le style de la Classe E demeure somme toute classique et fidèle à la tradition de la marque. C’est moderne, mais on reconnaît la signature. La Classe E est toujours parmi les modèles les plus vendus de Mercedes-Benz à travers la planète. Voilà pourquoi son style évolue toujours de façon prudente.





L'intérieur de Mercedes-Benz Classe E 2024 | Photo : Mercedes-Benz

À bord cependant, la Classe E a embrassé le futur, comme tous les autres produits de la marque. Les écrans sont à l’honneur, y compris le fameux Superscreen (une option avec écran de 12,3 pouces pour le passager avant) de Mercedes-Benz, qui transforme la planche de bord en une immense surface vitrée. Le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) est nouveau (troisième génération) et promet une expérience encore plus immersive.

Quant à l’équipement, c’est bien sûr généreux. On retrouve de série un toit ouvrant panoramique, des sièges avant et un volant chauffants, l’accès sans clef, la navigation MBUX, un éclairage d’ambiance à 64 couleurs, un écran multimédia tactile de 14,4 pouces, l’assistance aux angles morts et l’aide active au stationnement (Parktronic), entre autres.

On nous promet aussi un modèle à l’habitacle plus aéré, offrant plus d’espace de dégagement.

Mercedes-Benz Classe E 2024 noir | Photo : Mercedes-Benz

Sous le capot, la Classe E 350 est animée par un 4-cylindres turbo de 2,0 litres profitant d’un système hybride léger de 48 volts. De son côté, la Classe E 450 profite d’un moteur 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres, aussi accompagné d’un système de 48 volts.

Pour ce qui est des prix et des caractéristiques des modèles, il faut comprendre que chacune des versions (350 et 450) est offerte avec l’ensemble Premium, ou encore l’ensemble Pinnacle, qui rehausse l’offre et la quantité d’équipement.

Voici donc ce que Mercedes-Benz Canada avait à partager concernant les quatre propositions du catalogue.

E 350 4Matic Premium : 73 900 $ (78 735 $ avec les frais)

E 450 4Matic Premium : 83 900 $ (88 735 $ avec les frais)

Ces versions profitent des équipements précités, en plus du style extérieur AMG, de phares à DEL et de feux de croisement automatiques, de la réalité augmentée avec le système de navigation, d’une caméra périphérique à 360 degrés pour le stationnement, ainsi que de la recharge sans fil pour appareils cellulaires, entre autres.

E 350 4Matic Pinnacle : 78 400 $ (83 235 $ avec les frais)

E 450 4Matic Pinnacle : 88 400 $ (93 235 $ avec les frais)

Sièges de Mercedes-Benz Classe E 2024 | Photo : Mercedes-Benz

Avec ces variantes plus haut de gamme, on ajoute à l’équipement des autres modèles une chaîne audio Burmester 4D à son ambiophonique et technologie Dolby Atmos, une calandre illuminée, un éclairage d’ambiance actif, l’affichage tête-haute, ainsi que le système MBUX Interior Assist, notamment.

Concernant les frais ajoutés au prix de base, qui ne cessent de grimper et faire gonfler la facture, Mercedes-Benz précise que 3995 $ sont relatifs au transport et à la préparation seulement, alors que la taxe sur la climatisation est de 100 $ et que les nouveaux frais de concessionnaires sont à 695 $ (une somme de 35 $ est aussi mentionnée pour les pneus…).