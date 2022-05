Photo : D.Boshouwers Deux Mercedes-Benz Classe C C300 2022, avant

Newark, New Jersey - Tout d'abord, sachez que non, Mercedes-Benz ne nous a pas fait passer nos journées à conduire sa nouvelle berline Classe C 2022 révisée dans les environs de Newark, au New Jersey. La ville a ses qualités, mais les routes et les chemins qui l'entourent sont un labyrinthe congestionné et ne sont pas, disons, particulièrement pittoresques.

Non, heureusement, nous avons passé deux jours à conduire la nouvelle berline Classe C de cinquième génération dans certaines des plus belles régions de l'État de New York, dans la vallée de la rivière Hudson. Ce fut l'occasion de faire rouler le modèle remodelé sur des autoroutes limitées à haute vitesse ainsi que sur des routes sinueuses et ondulées.

Mais d'abord, un tour d'horizon. La nouvelle Classe C de 5e génération est dotée de phares à DEL pointus, d'une ligne de toit arquée, d'un pli d'épaule proéminent et d'une portion arrière arrondie, autant d'éléments qui contribuent à la rapprocher de sa grande sœur la S. Personnellement, j'aime son allure lorsqu'elle vient dans votre direction, et moins lorsqu'elle s'éloigne. La partie avant bénéficie de mirettes très avenantes et d'une calandre de style sportif qui a de la classe, de l'équilibre et une taille appropriée (n’est-ce pas BMW ?), et les lignes qui s'étirent le long du capot avec ses deux bosses donnent une belle définition sans paraître surchargées. Elle reprend clairement des éléments des berlines de Classe E et de Classe S. J'aime même l’écusson Silver Star assez grand sur la calandre.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Boshouwers Des Mercedes-Benz Classe C C300 2022, arrière

La partie arrière souffre en revanche de la comparaison. Elle n'est pas affreuse ou quoi que ce soit, je la trouve simplement anonyme et impossible à enthousiasmer. Appelez-la sobre ou discrète, mais ne l'appelez pas accrocheuse. Cette voiture a une partie avant au goût de chocolat et une partie arrière à la vanille, voilà, c’est dit!

Notez que l'empattement de la Classe C 2022 est plus long de 25 mm, tandis que la longueur totale a augmenté d'un peu plus de 63 mm. La voiture est également assise, lorsqu'elle est équipée de l’ensemble AMG-Line, légèrement plus bas qu'auparavant.

À voir aussi : Mercedes-Benz dévoile sa Classe C 2022 de 5e génération

Photo : D.Boshouwers Mercedes-Benz Classe C C300 2022, intérieur

À l'intérieur, nous n'avons plus la configuration à deux écrans qui font un seul, l'écran multimédia étant désormais un élément autonome incliné sur la console et un combiné d'instruments numériques séparé devant le conducteur. Au-dessus de l'écran central se trouvent trois bouches de climatisation (et deux autres à chaque extrémité du tableau de bord) qui sont attrayantes avec leur look rétro. Notre modèle d'essai était équipé de l'option de garniture bois aluminium qui ne coûte pas cher, mais qui donne beaucoup en termes de sensation de qualité supérieure; il présentait également une combinaison de couleurs bicolore noir et rouge qui est très vive et qui réduit davantage la distance entre cette C et sa grande sœur S.

Les sièges sont très confortables et la position idéale du conducteur est facile à trouver – j’irais même jusqu’à dire que c'est ici où le lien de parenté avec la S est le plus apparent. La version que nous avons conduite est dotée d'ensembles optionnels supplémentaires conçus pour assurer une sensation de luxe adéquate, mais il y a encore quelques éléments qui vous rappellent que cette C est peut-être liée à la S, mais qu'elle ne l'est pas en réalité. Ce n'est pas vraiment impardonnable, mais il est vrai qu'une Classe C 2022 parée (C300) comme celle que nous avons conduite coûte 66 200 $ (le prix de base avant les ensembles et les options supplémentaires est de 56 700 $), et le prix maximal est de 77 500 $, alors certains pourraient trouver quelques faiblesses un peu dérangeantes. Cette C est tout de même beaucoup plus abordable que la S, remarquez ...

À l'arrière, vous ne trouverez aucune confusion avec la Classe S, bien sûr, mais l'espace est généreux pour les jambes et la tête, et les sièges ne donnent pas l'impression d'être bon marché par rapport à ceux à l'avant.

Continuez à la page suivante