En 2022, nous aurons droit à une nouvelle génération de Classe C chez Mercedes-Benz et pour l’occasion, on va assister à un changement majeur de philosophie. En effet, on ne retrouvera que des moteurs 4-cylindres sous le capot.

Présentement, la Classe C est proposée de base avec un 4-cylindres turbo, mais des moteurs V6 de 3 litres et V8 de 4 litres, profitant aussi d’un turbo, sont proposés. Dans le dernier cas, cette mécanique au son guttural est au service de l’ultime variante sportive de la famille, la C 63 S AMG.

Si ce modèle figurait sur votre liste d’achat, dépêchez-vous, car il va devenir une denrée rare sur le marché.

Le magazine Car and Driver s’est entretenu avec Christian Früh, ingénieur en chef de la Classe C 2022, pour savoir quelle direction la compagnie entendait donner à la nouvelle cuvée de sa populaire berline. Alors que la plateforme restera basée sur la propulsion, les mécaniques V6 et V8 des variantes AMG seront abandonnées au profit de 4-cylindres hybrides. Selon la publication, la nouvelle C 63, malgré la perte de la moitié de ses cylindres, proposera toujours plus de 500 chevaux.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz C400 AMG

La puissance sera là, mais on va clairement regretter le son et la poussée unique servis par le moteur V8. Votre humble serviteur était du lancement du modèle en 2015 et une occasion de le mettre à l’essai sur le circuit d’Algarve, au Portugal, nous avait été offerte. Disons que le souvenir est excellent.

Mercedes abandonnera aussi la transmission manuelle qui était toujours proposée avec quelques variantes en Europe. C’est significatif, considérant que ce type de boîte est toujours assez populaire sur le Vieux-Continent. Ça ne change rien ici alors que tous les modèles auront droit à la boîte de vitesses automatique à neuf rapports de la compagnie, comme c’est le cas présentement.

La voiture sera également équipée d’un énorme pavé tactile à la console centrale et de toutes les dernières technologies que la firme a à offrir, comme on a pu le voir avec la Classe S récemment présentée.

La nouvelle Classe C devrait se montrer le bout du nez au cours du premier trimestre de cette année et les ventes devraient commencer vers la fin de 2021.