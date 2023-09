Mercedes-Benz travaille sur un bébé Classe G

• Mercedes-Benz confirme qu’elle travaille sur une version plus compacte du VUS de Classe G.

Le modèle G-Wagen de Mercedes-Benz, le fameux VUS de Classe G, est un phénomène culturel. Présent sur le marché depuis 1979, sa forme et son style sont demeurés les mêmes au fil du temps.

Capable de gravir les pentes les plus abruptes et affronter les sentiers les plus inhospitaliers, on le voit davantage dans les rues de Beverly Hills que dans le bois. C’en est fascinant.

Au fil du temps, son prix n’a cessé de croître, et même si sa clientèle cible a les moyens de se le payer, la compagnie souhaite quand même le rendre plus accessible. C’est dans cette optique qu’elle compte offrir une version plus petite et moins chère de son célèbre baroudeur.

Le véhicule sera électrique et « amusant à conduire — sur la route et en dehors », a déclaré Ola Källenius, le président et directeur général de Mercedes-Benz, lors d’un événement précédant le Salon de l’auto de Munich qui se tient cette semaine. Il a ajouté qu’il considérait le « Mini-G » comme la « fille ou le fils du G ».

Plus précisément, le modèle serait une version dérivée du VUS EQG. Mercedes-Benz prévoit commencer les ventes de ce Classe G électrique l’année prochaine.

Le Mercedes-Benz Classe G 2020 Photo : Mercedes-Benz

Comme le rappelle le site Autoblog, les médias allemands parlent depuis longtemps des intentions de Mercedes-Benz d’offrir un bébé Classe G, et que le modèle est sur la planche à dessin depuis des lunes. Plus tôt cette année, la publication Automobilwoche de Munich affirmait que le nom du VUS pourrait simplement être la Classe g, avec un g minuscule, vous l’aurez remarqué.

Le modèle actuel est le véhicule le plus profitable de la compagnie. Une version plus petite et moins dispendieuse viendrait séduire des acheteurs qui considèrent les Ford Bronco et Jeep Wrangler de ce monde, des modèles dont les prix peuvent facilement avoisiner les 75 000 $ chez nous.

Il sera intéressant de voir à quel prix Mercedes-Benz pourra offrir un plus petit Classe g.

L’année où le modèle va se pointer sur le marché demeure inconnue, mais les rumeurs parlent de 2026. Nous aurons l’occasion d’y revenir.