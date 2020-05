Au cours des derniers jours, la prochaine mouture de la Mercedes-Benz Classe S s’est montré le bout du nez. C’est du moins le constat qui fait l’unanimité sur le Web après l’apparition d’une photo sur un compte Instagram.

L’année 2021 étant celle du renouvellement du modèle, voilà qui ajoute du poids à cette conclusion.

L’actuelle génération de la Classe S nous avait été révélée à Hambourg, en Allemagne, en mai 2013. En juillet de la même année, le lancement mondial du modèle avait lieu dans la région Toronto.

Concernant la nouvelle cuvée, les images publiées montrent un faciès moderne et un arrière inspiré du modèle CLS. L’intérieur, lui aussi, se montre entièrement sous un nouveau jour.

À l’avant, la calandre avant a été revue pour refléter la signature actuelle de l’entreprise, notamment avec des phares plus agressifs et des sections d’admission plus fines et plus basses. En fait, cette nouvelle Classe S ressemble à une Classe E plus grande. Les feux, quant à eux, semblent avoir tiré leur inspiration de la berline CLS.

Photo : Instagram (cochespias) Mercedes-Benz Classe S 2021, arrière

Photo : Instagram (cochespias) Mercedes-Benz Classe S 2021, intérieur

Les photos les plus intrigantes, cependant, sont celles de l’intérieur. Les doubles écrans larges de l’actuelle Classe S ont disparu, remplacés par un nouveau tableau de bord numérique central, complété par ce qui semble être un autre écran directement derrière lui, monté de façon décalée dans le tableau de bord. La plupart des commandes de la console centrale semblent avoir été remplacées par un écran tactile disposé à la verticale. Parmi les autres éléments distinctifs, citons un nouveau volant et de fines bouches d’aération verticales.

À première vue, pas sûr que c’est beau. Disons que pour les traditionalistes et les amateurs de la marque, on retrouve un modèle à la présentation dénaturée ici.

Photo : Instagram (cochespias) Mercedes-Benz Classe S 2021, intérieur prise 2

Si on est effectivement en présence de la prochaine Classe S, il ne faudrait pas se surprendre de la voir être dévoilée cette année. Avec la situation actuelle, toutefois, la prudence est de mise.

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, le modèle pourrait recevoir une version du nouveau moteur 6-cylindres en ligne hybride de la compagnie. La version AMG continuerait quant à elle d’être animée par le bloc V8 biturbo de 4 litres que l’on trouve dans presque toutes les autres Mercedes axées sur la haute performance.

Nous aurons assurément plus de détails à vous partager concernant ce modèle au cours des prochaines semaines. S’il ne s’agit pas d’un produit à très grand tirage, il n’en demeure pas moins un symbole important pour l’entreprise et ce qu’il propose est souvent signe de ce qui va suivre ailleurs dans la gamme au cours des prochaines années, comme nous avons été en mesure de le constater avec la génération précédente.