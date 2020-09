C’est la petite Classe A qui a été le premier véhicule à introduire ce système de communication sophistiqué entre l’homme (ou la femme) et la machine. La Classe S présente une seconde évolution de ce dernier.

Plus évoluée, sa puissance de calcul augmente de 50 % par rapport au modèle précédent. La bande passante de la mémoire est de 41 790 Mb/s. Ce système comprend 27 langues différentes (y compris le français) et étend son influence sur une plus grande sphère d’utilisation.

À travers cinq écrans, certains offrant un affichage à DELO, et sur simple pression d’un bouton, le nouvel écran 3D du conducteur permet pour la première fois une perception spatiale de la scène avec un véritable effet 3D, le tout grâce à l’approche eye-tracking.

Une caractéristique tout aussi impressionnante est le très grand écran d’affichage tête-haute avec un contenu de réalité augmentée. Lors de la navigation, par exemple, des flèches d’arrêt animées sont projetées de manière virtuelle et précise sur la voie de circulation.

Grâce aux caméras du panneau de contrôle supérieur et aux algorithmes d’apprentissage, le MBUX Interior Assist reconnaît et anticipe les souhaits et les intentions des occupants. Pour ce faire, il interprète la direction de la tête, les mouvements des mains et le langage corporel, et réagit par des fonctions correspondantes du véhicule. Par exemple, si le conducteur regarde par-dessus son épaule en direction de la lunette arrière, l’Interior Assist ouvre automatiquement le rideau devant la vitre.

L’éclairage ambiant actif, composé d’environ 250 DEL, est désormais intégré dans les systèmes d’aide à la conduite et est capable de renforcer visuellement leurs avertissements.

