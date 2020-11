La Classe E de Mercedes-Benz a été nommée voiture de l’année 2021 par le magazine MotorTrend. La berline de luxe a devancé cinq autres finalistes pour le grand honneur. Cette liste éclectique de finalistes incluait la BMW Série 8 Gran Coupe, la Hyundai Sonata, la Mercedes-Benz CLA, la Nissan Sentra et la Porsche Taycan.

Sur une période de 10 jours, le jury a évalué chaque véhicule dans six catégories différentes, notant les performances des modèles en matière de progrès dans la conception, d’excellence de l’ingénierie, d’efficacité, de sécurité, de valeur et de performance.

Bien que la Classe E 2021 ne soit pas un modèle de nouvelle génération, Mercedes-Benz lui a apporté plusieurs modifications et améliorations substantielles pour la nouvelle année, ce qui lui a permis d’être prise en considération.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E berline 2021

L’un des éléments qui ont particulièrement impressionné les membres du jury est que toutes les variantes ont obtenu de bons résultats dans chacune des catégories évaluées. On fait référence aux déclinaisons E 350, E 450, cabriolet, coupé et familiale E 63 S. MotorTrend a donné un coup de chapeau à la version cabriolet qu’il a jugée débarrassée du « terrible tremblement de capot » du modèle sortant, et qui « se comporte maintenant comme une vraie Classe E ; solide, raffinée, luxueuse et meilleure que la concurrence ».

Parmi les autres qualités qui ont permis à la Classe E de devancer la concurrence, le jury a relevé « la réactivité robuste, mais efficace de ses moteurs » et le grand nombre de technologies avancées, ainsi que sa modernité générale, son côté pratique bien adapté aux familles et son intérieur très luxueux.

Cette année, plusieurs modèles entièrement nouveaux se sont livré une chaude lutte pour le titre de la revue, dont la Cadillac CT4, la Porsche Taycan et la Polestar 2.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E cabriolet 2021

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E familiale 2021

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E 2021, intérieur