Acura TLX 2024 : deux nouveaux écrans plus massifs

• L’Acura TLX 2024 : voici les changements pour la nouvelle année.

La génération actuelle de l’Acura TLX a été lancée pour l’année modèle 2021. Pour 2024, Acura apporte quelques modifications, dont les plus significatives touchent les écrans que l’on retrouve au tableau de bord.

Outre ces changements, de petites retouches stylistiques marquent aussi le passage à la prochaine année, tout comme une bonification de l’offre technologique et un rehaussement de l’équipement de série.

Intérieur de l'Acura TLX Type S 2024 Photo : Acura

Les écrans, d’abord. Désormais, le conducteur va retrouver devant lui une surface de 12,3 pouces pour l’affichage des éléments du bloc d’instruments. L’écran multimédia, dont la taille était de 10,2 pouces, passe maintenant à 12,3 pouces. Malheureusement, l’accès se fait toujours via le pavé tactile maudit de la marque.

Si le deuxième présente des informations plus fixes, le premier est configurable, si bien que le conducteur peut choisir de retrouver devant lui les renseignements qui lui conviennent. Avec la version Type S, c’est notamment intéressant, car on peut choisir d’avoir devant les yeux des détails sur la performance, comme la pression de suralimentation et un indicateur des forces G lorsque le mode Sport+ du véhicule est activé.

La variante Type S profite également d’un affichage tête-haute.

Les applications Apple CarPlay et Android Auto peuvent être reliées sans fil au système de la voiture. C’est de série, bien sûr, tout comme un pavé de recharge pour téléphone cellulaire, un ajout notable pour 2024. Idem pour Amazon Alexa et deux nouveaux ports de charge USB-C pour les passagers arrière.

La nouvelle Acura TLX A-Spec 2024 Photo : Acura

Acura TLX A-Spec 2024 bleu Photo : Acura

À l’extérieur, la TLX 2024 arbore une calandre légèrement redessinée alors que de nouvelles couleurs et de nouveaux designs de jantes sont au catalogue. Les plus petites font désormais 19 pouces, un de plus que ce qui était possible avec les modèles 2023.

Aucura a également bonifié sa suite de sécurité, nommée AcuraWatch. Celle-ci hérite de nouvelles fonctions de série. En tout, la suite propose le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision avant, le contrôle actif de la trajectoire, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les alertes pour les angles morts. Ces fonctions s’en trouvent aussi améliorées en raison de la présence de nouveaux capteurs et de nouvelles caméras à l’avant. La portée du radar des avertisseurs d’angles morts a également été élargie.

La nouvelle Acura TLX Type S 2024, trois quarts arrière Photo : Acura

Mécaniquement, l’offre demeure la même avec le 4-cylindres turbo de 2,0 litres et 272 chevaux d’entrée de jeu, puis le V6 turbo de 3,0 litres de la variante Type S, un bloc qui offre 355 chevaux. Acura précise que le mode Sport+ de la Type S a également été modifié pour améliorer la réponse de l’accélérateur. Ce sera à surveiller lors de futurs essais.

Une boîte automatique à 10 rapports fait équipe avec ces mécaniques, et la traction intégrale est de série sur toutes les versions au Canada.

L’Acura TLX 2024 fera son apparition chez les concessionnaires Acura du Canada à la fin du mois de novembre. On en connaitra plus sur les prix à ce moment-là.