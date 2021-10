Lorsque Mercedes-Benz a dévoilé son VUS EQC, la version tout électrique du GLC, la logique même voulait que ce modèle soit proposé sur notre continent. C’était le plan, d’ailleurs. Ça devait se faire en 2020, au moment où le géant allemand lançait sa sous-marque EQ. Puis, contre toute attente, la compagnie a annoncé que le modèle ne franchirait pas l’océan pour nous parvenir.

La nouvelle en avait étonné plus d’un. Et bien, voilà que le constructeur fait marche arrière en annonçant qu’il souhaite introduire le modèle aux États-Unis vers 2015. La nouvelle, rapportée par Automotive News, ne parle pas du Canada, mais on peut présumer que ça nous concerne aussi.

Une version électrique de la Classe C sera aussi de l’offre à ce moment.

Les deux nouveaux produits vont profiter de la plateforme Modular Architecture de Mercedes. Cette dernière, selon son créateur, devrait offrir une plus grande autonomie, une capacité de recharge plus rapide, ainsi qu’un groupe motopropulseur plus efficace. Son design, en forme de plateau qui se dissimule sous le véhicule, permet d’offrir plus d’espace aux passagers et aussi de maximiser le volume de chargement.

L’actuel EQC, qui vient de faire ses débuts en Europe, est basé sur le GLC que l’on connaît. Alimenté par une batterie de 80 kWh, il propose une autonomie maximale de 414 km avec une charge complète, selon le cycle européen WLTP.

Le chef de la direction de Mercedes-Benz aux États-Unis, Dimitris Psillakis, avait déclaré que l’EQC actuel n’était pas le bon modèle pour lancer la sous-marque EQ aux États-Unis.

« Il est clair que nous n’étions pas prêts à lancer la marque EQ en pleine pandémie. Nous avons pris la décision de retarder le lancement de la marque pour nous préparer et préparer le réseau avec le bon produit. »

Cependant, les concessionnaires ont réclamé à cor et à cri une version électrique du GLC pour leur marché. On connaît la popularité des VUS de ce format ici.

Les ventes du modèle avaient d’ailleurs atteint des sommets en 2019, tant au Canada qu’aux États-Unis. La pandémie est venue ralentir l’ardeur des acheteurs et maintenant, ceux-ci sont en attente du VUS de prochaine génération.

Au moins, ils peuvent désormais espérer faire l’acquisition de la version électrique d’ici quatre ou cinq ans.