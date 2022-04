Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV 2023, de haut

Mercedes-Benz a fait ce matin la présentation officielle de son modèle tout électrique EQS SUV 2023, qui sera commercialisé au Canada au dernier trimestre de 2022.

Troisième modèle à être construit sur la nouvelle plateforme de la marque axée sur les véhicules électriques après les berlines EQS et EQE, le EQS SUV sera disponible sur notre marché en deux livrées : le 580 4MATIC et le 450 4MATIC. Les deux versions sont équipées du système de traction intégrale 4MATIC, évidemment, ainsi que d'un mode de conduite intelligent OFF-ROAD pour des capacités hors route accrues.

Pour ceux qui s'interrogent sur les liens qui unissent la berline EQS et son nouvel homologue VUS, sachez que les deux modèles ont le même empattement (3210 mm), mais que la variante utilitaire est plus haute de plus de 20 mm, avec une hauteur totale de 1718 mm.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV 2023, avant

Parmi les caractéristiques de série incluses dans l'EQS SUV figurent les sièges de la deuxième rangée à réglage électrique, et les options comprennent une troisième rangée de sièges avec deux sièges individuels supplémentaires. Dans ce cas, le nombre d'occupants maximal grimpe à sept. Selon Mercedes, le total de sacs de golf pouvant être transportés simultanément dans l'espace de chargement (dans la configuration à deux rangées de sièges) s’élève à quatre.

L'autonomie du groupe motopropulseur à deux moteurs (chaque essieu reçoit un moteur) est de 600 km selon le cycle WLTP (les chiffres officiels n'ont pas encore été annoncés); on parle d’une puissance de 400 kW. La fonction Torque Shift assure une répartition intelligente et continuellement variable du couple moteur entre les moteurs électriques arrière et avant. La puissance est donnée à 355 chevaux et 590 lb-pi de couple pour la variante 450, et 536 chevaux et 633 lb-pi de couple pour la version 580.

Le véhicule est équipé d'un essieu à quatre bras à l'avant et d'une suspension multibras indépendante à l'arrière, avec une suspension pneumatique AIRMATIC de série avec amortissement réglable en continu ADS+. En outre, le véhicule peut être relevé pour offrir 7 cm supplémentaires de garde au sol. La direction à l’essieu arrière est incluse de série et permet un angle de braquage allant jusqu'à 4,5 degrés (une version avec un angle de braquage allant jusqu'à 10 degrés est disponible en option).

Les conducteurs peuvent choisir entre les modes de conduite ECO, COMFORT, SPORT et INDIVIDUAL, ainsi que le mode OFF-ROAD mentionné plus haut.

Mercedes indique que les mises à jour à distance qu'elle a mises en œuvre pour la première fois avec la berline EQS, et grâce auxquelles le constructeur peut installer des fonctions de véhicule totalement nouvelles dans certaines zones, ont été étendues dans le cas du EQS SUV.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV 2023, intérieur

Dans son ensemble, l’habitacle est d'un niveau que l'on attend d'une Mercedes, mais la plus grande attraction est sans aucun doute le MBUX Hyperscreen, inclus de série sur le EQS SUV 580 4MATIC. Cette grande unité d'écran incurvée s'étend presque d'une porte à l'autre, avec trois écrans placés derrière un verre de couverture commun et fusionnant visuellement sur un écran incurvé de 141 cm. Un écran OLED de 12,3 pouces pour le passager avant lui donne sa propre zone d'affichage et de contrôle, et via lequel il peut choisir ce qui sort sur le système audio Dolby Atmos de pointe conçu pour offrir une expérience d'écoute à 360 degrés.

La navigation avec Electric Intelligence aide les conducteurs à planifier leurs itinéraires, à trouver les meilleures stations de recharge, à éviter les embouteillages, etc., tandis qu'une visualisation dans le système d'infodivertissement MBUX estime s'il reste assez de charge pour revenir au point de départ sans recharger.

Au Canada, les conducteurs de Mercedes-EQ auront accès à plus de 8 950 bornes de recharge publiques au total, dont plus de 1 300 bornes de recharge rapide CC. L'écosystème Mercedes me Charge peut également permettre aux conducteurs d'accéder à un réseau supplémentaire de plus de 2 400 ports semi-publics du réseau ChargePoint situés dans des environnements à accès contrôlé partout au Canada.

La durée estimée de la recharge en courant alternatif sur une station de 9,6 kW est de 11,5 heures, tandis que sur une station de recharge rapide en courant continu, une charge de 10 à 80 % peut être récupérée, selon Mercedes, en 31 minutes. La capacité de charge en courant continu est de 200 kWh.

On ne connait pour le moment pas les prix qui seront exigés pour les deux versions de l’EQS SUV qui seront offerts au Canada, mais cette information sera connue à l’approche des débuts du modèle vers la fin de l’année. On s'attend cependant à un prix de départ plus élevé que celui de l'EQS, version berline, qui s'élève à 146 500 $.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV 2023, trois quarts arrière

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV 2023, sièges