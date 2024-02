• Auto123 effectue un premier essai du nouveau Mercedes-Benz eSprinter 2024.

Newport Beach, Californie — Il faut un œil attentif pour distinguer le nouveau eSprinter de son équivalent à essence, car il arbore une carrosserie presque identique. Mercedes-Benz a même laissé la trappe à essence sur le modèle électrique.

Sous la carrosserie, cependant, la compagnie a conçu une toute nouvelle architecture abritant une batterie de 113 kWh, située dans le ventre de l’eSprinter, et un moteur électrique entraînant les roues arrière.

Design extérieur

Lors de son lancement sur le marché au printemps, l’eSprinter sera offert en une seule configuration à empattement de 170 pouces, toit surélevé et batterie de 113 kWh (capacité utilisable). Pour le reste, à l’exception de la trappe pour la recharge située sous le logo Mercedes en plein centre de la calandre, il n’y a pas de différences marquées entre les modèles à essence et électriques.

Design intérieur

Vous avez un volume cargo de 13,8 mètres cubes, soit un peu moins que les 15,05 mètres de la version équivalente à essence. La charge utile maximale pour l’eSprinter est de 1191 kg, soit moins de la moitié de la capacité du Sprinter à essence, mais cela représente toujours beaucoup de cargaison.

Nous n’avons pas d’information sur la capacité de charge, mais en se fiant aux chiffres de capacité de remorquage qui vont de 5000 à 7500 livres pour le modèle à essence, il faut en déduire que cette capacité sera sans doute de moitié pour l’e-Sprinter.

Technologie et sécurité

L’eSprinter dispose de la dernière génération du logiciel multimédia de Mercedes-Benz, qui comprend l’assistant de contrôle vocal MBUX (Mercedes-Benz User Experience) à partir de la commande « Hey Mercedes ». Le système peut également être utilisé via un écran tactile, un pavé tactile et des boutons sensibles au toucher, montés sur le volant.

Un écran tactile de 10,3 pouces est en option, et des services nuagiques seront également disponibles. Vous retrouvez aussi une liste de technologies d’assistances comme celle au point mort, celle en cas de vent latéral, et l’aide au freinage actif avec fonction de traversée. Le système avertit également le conducteur s’il détecte des signes de somnolence ou d’inattention.

Versions et configurations

Lors de ce lancement en Californie, seule la version à empattement de 170 pouces avec toit élevé et batterie de 113 kWh était au menu. Mercedes annonce une autonomie de 440 km sur le cycle européen WLTP, qui est plus généreux de 20 % à 25 % que celui de l’EPA (Environmental Protection Agency), le nôtre. Notre journée d’essai sous une pluie diluvienne en Californie nous indique que la réelle autonomie sera plus près de 300 km.

Dans le futur (sans doute à partie de l’an prochain), Mercedes-Benz va offrir d’autres versions avec une batterie plus modeste de 64 kWh et une autonomie plus près de 200 km. Ça deviendra la proposition d’entrée de gamme du modèle avec des configurations moins imposantes.

Configurations mécaniques

Le moteur synchrone à aimant permanent (PSM : Programmable Special Module) installé à l’arrière pèse 286 livres et délivre un couple allant jusqu’à 295 lb-pi, et une puissance de 201 chevaux.

La technologie lithium/phosphate de fer (LFP) de la batterie élimine l’utilisation de cobalt ou de nickel et est idéale pour les véhicules utilitaires légers en raison de sa durabilité. La gestion thermique améliore l’efficacité et une pompe à chaleur est fournie de série. Cet élément assure un meilleur chauffage de l’habitacle en hiver et une meilleure autonomie par temps froid.

Mercedes indique que la batterie peut être rechargée de 10 % à 80 % en aussi peu que 42 minutes à l’aide d’un chargeur rapide DC avec une vitesse de 115 kW (en option). Le temps total de recharge pour une batterie complètement vidée sera de plus de 12 heures à l’aide d’une prise conventionnelle de 240 volts, à 9,6 kW.

Conduite du Mercedes-Benz eSprinter 2024

Personne ne fait l’achat d’un fourgon pour la sensation de conduite, on s’entend. Mais, on peut confirmer que les sièges sont confortables… et chauffants. Notre modèle d’essai était pourvu d’une petite fenêtre près du plafond qui permet de voir à travers l’espace de chargement et les portes vitrées, rendant fonctionnel le rétroviseur dans l’habitacle. La vision n’est pas parfaite, mais passe le test. D’autres modèles offrent une caméra qui transmet une image (captée à l’arrière) dans le rétroviseur.

Notre journée d’essai a commencé sous une forte pluie et de forts vents. Nous avons rapidement pu constater l’efficacité du système anti-louvoiement pour les vents latéraux qui a fait du bon travail. Notre modèle d’essai était lesté d’un poids de 200 livres dans l’espace arrière, pour assouplir un peu la conduite.

Vous profitez de trois modes de conduite contrôlés par le bouton Drive Mode. Les programmes de conduite contrôlent l’absorption du couple, la courbe caractéristique de la pédale d’accélérateur et la puissance absorbée afin d’optimiser l’autonomie électrique :

— Le mode Comfort permet de bénéficier de l’ensemble des performances et du couple.

— Le mode Eco limite le couple et la puissance du moteur à 100 kW pour plus d’efficacité.

— Le mode Maximum Range réduit encore le couple et la puissance du moteur à 80 kW, tout en limitant l’utilisation de fonctions telles que la climatisation, afin d’exploiter la batterie jusqu’au dernier kilomètre.

Il y a aussi cinq niveaux régénérateurs pour le freinage. Le conducteur peut passer en mode automatique (D Auto) en tirant sur l’une des palettes pendant quelques secondes. L’avantage de cette fonction est que le véhicule définit automatiquement le taux de récupération d’énergie selon la situation du trafic. Le système ajuste automatiquement la force de récupération pour s’assurer qu’elle soit optimisée. Cette caractéristique dépend du marché et du fait que le véhicule soit équipé ou non d’un système de navigation.

L’ECO Assist peut également prendre en charge la conduite anticipative : le système analyse si un véhicule se trouve devant, quelle est la limitation de vitesse en vigueur ou si une pente se présente et indique dans le combiné d’instruments quand lever le pied de l’accélérateur. En fonction de la situation, il sélectionne également la force de récupération appropriée. La vitesse maximale est limitée à 120 km/h.

Le prix du Mercedes-Benz eSprinter 2024

C’est ici que le bât blesse. Mercedes demande comme montant de base 107 273 $ pour l’eSprinter. Les fonctionnalités de série incluent un siège conducteur chauffant, deux ports USB-C et un système de contrôle électronique de stabilité adaptative à la charge, mais cela n’inclut pas des options comme la capacité de recharge rapide de 115 kWh.

Les autres options pour rendre la vie de livraison plus agréable comprennent les deux sièges avant chauffants et pivotants, un pare-brise chauffant, des rétroviseurs extérieurs électriques rabattables, la climatisation, une porte latérale électrique coulissante, un rétroviseur intérieur à affichage numérique, et bien plus encore. Il est donc facile de faire monter la facture à 115 000 $ ou à 120 000 $.

Un modèle comme le Ford E-Transit se vend dans sa version entièrement équipée à peine plus de 76 000 $ et offre 266 chevaux au lieu de 201. L’autonomie est toutefois limitée à 202 km. Tout de même, les clients commerciaux pourraient bien choisir d’y aller pour quatre Ford E-Transit pour le prix de trois eSprinter…

À notre avis, ce prix sera un sérieux frein aux ventes du modèle. Bien des clients potentiels vont attendre les versions plus modestes avec la petite batterie.

Le mot de la fin

Même si l’eSprinter va bien, est très silencieux et offre un vaste espace, son prix nous porte à réfléchir. Nous avons bien hâte de voir une tendance à la baisse dans le monde des véhicules électriques. Beaucoup de petites entreprises n’ont pas le budget pour un tel véhicule. Ce sont sans doute de grandes corporations comme Amazon, DHL ou UPS qui seront les principaux clients.

Les questions posées à propos du modèle

Même avec des batteries LFP moins chères à produire, l’eSprinter est-il hors de prix ?

Est-ce que la version de base prévue l’an prochain sera réellement abordable ?

Points forts

— Conduite silencieuse

— Système de navigation (option)

— Système anti-vents latéraux efficace

Points faibles

— Le prix

— Trop longue liste d’options

— La capacité de chargement pourrait être meilleure

