• Les Mercedes-Benz G 550 2025 et Mercedes-AMG G 63 2025 ont été présentés ce matin.

Le Classe G de Mercedes-Benz, lancé en 1979, représente un pilier emblématique de la marque, alliant luxe et capacités tout-terrain. Au fil des décennies, ce modèle a su évoluer pour intégrer des technologies de pointe tout en proposant un confort premium, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle attirée par le luxe et l’aventure.

Vers une électrification responsable

Dans un contexte mondial où l’attention se porte de plus en plus sur les enjeux environnementaux, Mercedes-Benz oriente son Classe G vers l’électrification. Le but ? Réduire l’impact écologique du modèle tout en améliorant ses performances grâce à l’apport d’un couple instantané pour une accélération plus réactive. L’électrification répond également à une demande croissante pour des véhicules/plus respectueux de l’environnement, sans compromis sur le luxe ou les performances.



Mercedes-AMG G 63 2025 Photo : Mercedes-Benz

Les modifications apportées au Classe G

Le Classe G demeure reconnaissable grâce à sa forme angulaire, qui a peu évolué au fil des générations. Ce nouveau modèle conserve ses traits distinctifs tels ses poignées de porte spécifiques, ses protections extérieures massives, sa roue de secours au hayon et ses feux indicateurs visibles.

Quelques modifications mineures ont été apportées pour améliorer l’aérodynamisme et réduire le bruit. La grille de radiateur, désormais dotée de quatre lamelles horizontales, et les pare-chocs redessinés actualisent légèrement son allure.

La position de la caméra de recul a été modifiée pour une meilleure intégration à l’arrière du véhicule, et un dispositif pour le liquide de lave-glace a été ajouté près de cette caméra.

Mercedes-Benz G 550 2025, de profil Photo : Mercedes-Benz

Pour le modèle 2025, le G 550 adopte des éléments développés initialement pour sa première version hybride, comme des garnitures de montant, un becquet de toit et de nouveaux matériaux isolants qui contribuent à l’optimisation de l’aérodynamisme et à la réduction du bruit intérieur. Une option de peinture métallisée (bleue Sodalite) est proposée, avec des jantes en alliage de 19 pouces de série et des tailles de 18 à 20 pouces livrables pour personnaliser le véhicule.

L’extérieur du G 550, avec sa grille de radiateur « chrome argent », ses phares Multibeam à DEL, son cerclage de roue de secours en acier inoxydable et ses marchepieds, met en avant son caractère exclusif. L’ensemble Professionnal renforce l’allure tout-terrain du véhicule grâce à des jantes de 18 pouces adaptées et à des pneus tout-terrain.

La ligne AMG, quant à elle, confère à ce nouveau Classe G un style plus dynamique avec des jantes de 20 pouces, des ailes élargies et un volant sport en cuir Nappa. Un ensemble Nuit, proposant des éléments de design noir, est aussi disponible.

Mercedes-Benz G 550 2025, avant Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G 550 2025, intérieur Photo : Mercedes-Benz

Le Mercedes-Benz G 550

Cette variante accueille un moteur 6-cylindres en ligne de 3,0 litres qui produit 443 chevaux et 413 lb-pi de couple. Cette motorisation, couplée à un système hybride léger de 48 volts, offrira, selon Mercedes, une conduite à la fois puissante et plus économe en énergie.

À l’intérieur, le G 550 intègre le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), qui inclut un affichage central et des écrans multimédias tactiles de 12,3 pouces.

Mercedes-AMG G 63 2025, trois quarts avant Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG G 63 2025, intérieur Photo : Mercedes-Benz

Le Mercedes-AMG G 63

À l’extérieur, la variante G63 propose une peinture exclusive, un pare-chocs AMG avec des lamelles verticales et des accents en acier inoxydable, des phares Multibeam adaptatifs à DEL, ainsi que des roues en alliage AMG de 20 pouces, avec la possibilité de choisir parmi six designs de jantes allant de 20 à 22 pouces. Un ensemble extérieur en fibre de carbone est également disponible, apportant des finitions supplémentaires pour accentuer le caractère sportif du véhicule.

À l’intérieur, le G 63 offre un volant AMG de performance en cuir Nappa avec des commandes intégrées, des boutons AMG Drive Unit pour une interaction intuitive avec les systèmes du véhicule, et des logos AMG sur divers éléments intérieurs pour renforcer l’identité de performance. Ces caractéristiques différenciatrices soulignent le positionnement du G 63 comme un véhicule tout-terrain de haute performance au sein de la gamme Classe G.

Côté moteur, l’AMG G 63 est équipé d’un V8 biturbo de 4,0 litres signé AMG, développant 577 chevaux et un couple de 627 livres-pieds. Ce moteur, assemblé à la main, bénéficie d’un système électrique embarqué de 48 volts et d’un générateur de démarrage intégré (ISG = Integrated Starter Generator), apportant un soutien à basse vitesse avec 20 chevaux et 148 livres-pieds supplémentaires.

Le modèle AMG G 63 accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes, atteignant une vitesse maximale limitée électroniquement à 220 km/h.

Le Mercedes-Benz G 550 2025 est attendu chez les concessionnaires canadiens dans la seconde moitié de 2024 tandis que la version G63 sera livrable seulement à la fin de l’année 2024.

Mercedes-AMG G 63 2025, calandre Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG G 63 2025, roue Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G 550 2025, écran de données Photo : Mercedes-Benz