Parmi toutes les technologies vertes explorées par certains constructeurs, il y a l’hydrogène. La semaine dernière, la division de camion de Mercedes-Benz, Daimler Trucks, a annoncé la réussite de l’essai de son prototype GenH2 Truck. Le semi-remorque qui marie l’hydrogène à l’électrique a parcouru 1047 km avec un seul « plein » d’hydrogène.

Cette technologie ne fait pas l’unanimité, mais elle a ses avantages, entre autres dans le domaine du camionnage. Bien sûr, il y a aussi toute la question des infrastructures. Notre objectif ici n’est pas de lancer un débat, mais plutôt de s’intéresser à l’exploit réalisé par le prototype GenH2.

Concrètement, le camion a traversé l’Allemagne, de Wœrth-sur-le-Rhin à Berlin. L’essai a été réalisé avec une charge complète (poids brut de 80 000 livres) sur une distance comparable à celle parcourue par les camions actuels équipés de moteurs Diesel.

A 'recharge' d'un semi-remorque Mercedes-Benz à hydrogène Photo : Daimler Trucks

Il faut savoir que Mercedes-Benz travaille depuis un certain temps sur le projet. Le concept GenH2 a été présenté pour la première fois en 2020. Il est équipé de deux moteurs électriques, chacun pouvant livrer en continu une puissance de 308 chevaux et 1163 lb-pi de couple, avec une pointe à 442 chevaux et 1527 lb-pi.

Règle générale, les moteurs tirent leur énergie d’une pile à combustible à hydrogène, mais dans les situations de forte charge, par exemple lors d’un dépassement ou dans une pente, l’énergie est également tirée d’une batterie. La capacité de cette dernière demeure relativement faible puisqu’elle n’est utilisée que de façon parcimonieuse.

Le GenH2 est équipé de deux réservoirs de 88 litres d’hydrogène liquide, choisis parce qu’ils sont plus petits que les réservoirs nécessaires pour l’hydrogène gazeux. Selon Daimler Trucks, l’hydrogène peut être maintenu à basse température pendant une période suffisamment longue sans refroidissement actif grâce à l’isolation.

La pile à combustible du groupe motopropulseur Photo : Daimler Trucks

La pile à combustible du groupe motopropulseur a été développée par Cellcentric, une coentreprise entre Daimler Trucks et la société de véhicules utilitaires du groupe Volvo. Cellcentric a déjà laissé entendre qu’elle produirait des piles à combustible à grande échelle d’ici 2025.

Le véhicule utilisé pour les tests est un Mercedes-Benz Actros, mais ses organes pourraient être utilisés avec d’autres camions et autobus appartenant à d’autres marques de Daimler Trucks comme Freightliner, Western Star et Fuso, ainsi qu’avec les produits des marques exploitées par le groupe Volvo.

Daimler Trucks développe également des camions électriques pour les trajets plus courts et en a déjà commercialisé quelques-uns, notamment le Fuso eCanter et le Mercedes-Benz eActros.

Chez nous, le eSprinter est attendu l’an prochain.