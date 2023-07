Profil de Mercedes-Benz GLE 450e 2024 Photo : Mercedes-Benz

Le Mercedes-Benz GLE 450e 2024 est confirmé pour le Canada. Mercedes-Benz Canada a annoncé ce matin l’arrivée d’une nouvelle variante dans la famille du VUS GLE, soit la 450e hybride rechargeable. Elle va débarquer chez les concessionnaires de la marque lors du quatrième trimestre de cette année.

Détails sur le Mercedes-Benz GLE 450e 2024

Le GLE 450e 4Matic est équipé d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, lequel est jumelé à un moteur synchrone à excitation permanente de 134 chevaux et 325 lb-pi de couple, le tout pour une puissance combinée de 381 chevaux et 479 lb-pi de couple. La capacité utilisable de la batterie est chiffrée à 23,3 kWh. La seule puissance du moteur à essence est de 248 chevaux et 295 lb-pi de couple.

L’autonomie électrique est bien sûr la pierre angulaire de cette version, mais malheureusement, les données officielles ne sont pas encore partagées, si bien qu’on demeure dans l’expectative.

Mercedes-Benz mentionne toutefois que son système donne la priorité à la conduite électrique en ville et que grâce à un programme de conduite hors route, le système électrique peut également prendre le dessus en conduite tout terrain.

Pour ce qui est de sa structure de recharge, le GLE 450e est équipé de série d’un chargeur embarqué de 11 kW AC, 60 kW DC.

Intérieur de Mercedes-Benz GLE 450e 2024 Photo : Mercedes-Benz

Au niveau de l'équipement, le modèle est identique à celui de la variante 450 du GLE. On parle notamment de :

La deuxième génération du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ;

L’intégration sans fil pour les applications Apple CarPlay et Android Auto ;

Une chaîne audio Burmester améliorée ;

Un volant multifonction avec commandes capacitives ;

Des sièges arrière chauffants ;

Une caméra à 360 degrés.

En tout, trois niveaux de finition du modèle seront proposés, soit Haut de Gamme, Exclusive et Suprême. Le groupe d’apparences AMG est livrable et ajoute une touche à l’intérieur et à l’extérieur, tout comme l’ensemble Nuit qui personnalise l’extérieur.

Quel est le prix du Mercedes-Benz GLE 450e 2024?

Les prix du Mercedes-Benz GLE 450e 2024 seront partagés au moment où le modèle sera sur le point d’arriver chez les concessionnaires.

Mercedes-Benz GLE 450e 2024, écusson Photo : Mercedes-Benz

La gamme de modèles du Mercedes-Benz GLE 2024

Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC

Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC

Mercedes-Benz GLE 450e 4MATIC

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+

Sièges de Mercedes-Benz GLE 450e 2024 Photo : Mercedes-Benz

Arrière de Mercedes-Benz GLE 450e 2024 Photo : Mercedes-Benz