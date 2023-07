Mercedes-Benz doit procéder au rappel de 143 551 véhicules afin de régler un problème avec la pompe à essence. La roue à aubes qui a pour mission de faire sortir le carburant du réservoir pour l’envoyer au moteur peut se dégrader ou cesser de fonctionner. Le cas échéant, l’alimentation en essence sera insuffisante ou inexistante, ce qui va forcer le véhicule à l’arrêt.

La compagnie affirme que le problème est attribuable à un mauvais contrôle de la qualité des matériaux des roues à aubes qui sont le fruit d’un des sous-traitants de l’entreprise. Et la campagne touche plusieurs véhicules. En fait, si vous êtes propriétaires d’un modèle à propulsion des années 2021 à 2023, vous allez être avisés par la compagnie.

Mercedes-Benz CLS 53 2023 Photo : D.Heyman

Concrètement, on parle des VUS GLC, GLE et GLS, des berlines de Classe C, de Classe E et de Classe S, ainsi que de la SL, de la CLS, de l’AMG GT, tout comme de l’iconique Classe G.

« En raison d’un écart dans le processus de production d’un sous-traitant, certaines roues de pompe à carburant pourraient ne pas répondre aux exigences en matière de matériaux et, par conséquent, certains lots de modules d’alimentation en carburant pourraient ne pas répondre aux exigences en matière de durabilité. En conséquence, la roue peut se déformer et entrer en contact avec le boîtier de la pompe à carburant, ce qui entraîne une résistance mécanique. Dans certains cas, cela peut entraîner l’arrêt de la pompe. Le véhicule pourrait alors perdre sa propulsion, ce qui augmenterait le risque d’accident ou de blessure ». - Mercedes-Benz

La firme allemande explique que le niveau de performance pourrait se trouver affecter avant que la pompe tombe en panne, ce qui peut servir de signal d’alarme au conducteur. Également un message signalant le mauvais fonctionnement du système va apparaître au bloc d’instruments si le moteur n’est pas alimenté en carburant de manière adéquate. Lorsque la détérioration atteint ce stade, les performances du moteur sont susceptibles d’être affectées de manière tangible.

Mercedes va commencer à informer les concessionnaires de cette campagne de rappel. Les propriétaires peuvent s’attendre à recevoir des avis au mois d’août.