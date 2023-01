• Mercedes-Benz rappelle 125 000 véhicules en raison d’un problème potentiel avec le toit ouvrant.

• Les toits ouvrants des modèles touchés pourraient avoir été mal collés, ce qui augmente le risque qu’ils se détachent avec le temps.

• Les modèles concernés touchent les années 2001 à 2011.

Mercedes-Benz a annoncé qu’elle rappelait près de 125 000 modèles en raison d’un problème potentiel avec leur toit ouvrant. Ces derniers pourraient se détacher du véhicule alors que celui-ci est en mouvement.

La campagne couvre une foule de véhicules, principalement des Classes C, CLK, E et CLS des années 2001 à 2011. Selon la compagnie, les véhicules concernés peuvent avoir été livrés avec un collage inadéquat entre le panneau de verre et le cadre du toit coulissant, ce qui peut faire en sorte que ce dernier vole au vent.

« En raison d’un écart de production chez un fournisseur, les panneaux de verre peuvent avoir été collés sans application et/ou ventilation appropriées de l’apprêt (agent de collage) », a déclaré le constructeur dans son communiqué informant les autorités du problème. « L’utilisation correcte de l’apprêt est nécessaire pour garantir la résistance spécifiée du joint collé. »

L’entreprise explique que l’adhérence pourrait se détériorer avec le temps, ce qui pourrait mener au détachement du toit lorsqu’il est soumis à la pression du vent lorsque le véhicule est en marche. Évidemment, on ne s’attend pas à voir des toits se mettre à voler instantanément et inonder le ciel, mais le fait que cela représente une possibilité mérite qu’on s’y intéresse vivement. Un toit ouvrant qui se détacherait d’un véhicule en mouvement pourrait représenter un sérieux risque pour la sécurité des autres usagers de la route.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz C 230 2007

Voici la liste complète des modèles concernés par la campagne.

• C230/2002-2007

• C240/2001-2005

• C280/2006-2007

• C320/2001-2005

• C350/2006-2007

• CLK320/2003-2005

• CLK350/2006-2009

• CLK500/2003-2006

• CLK550/2007-2009

• CLS550/2006-2011

• E320/2005-2009

• E500/2003-2006

• E550/2007-2009

• AMG C32/2002-2004

• AMG C55/2005-2006

• AMG CLK55/2003-2005

• AMG CLS55/2006

• AMG CLS63/2007-2011

• AMG E55/2003-2006

• AMG E63/2007-2009

• E350/2006-2009

Parce que les véhicules sont plus âgés, il est clair qu’une proportion importante se trouve maintenant aux mains d’un deuxième, voire d’un troisième ou d’un quatrième propriétaire. Ces derniers peuvent porter attention à ceci. Mercedes-Benz indique qu’ils pourraient remarquer une augmentation du bruit du vent ou des écarts visibles entre le panneau et le mécanisme lorsque celui-ci commence à se détériorer.

La firme va rembourser les gens qui ont déjà fait traiter ce problème en dehors de la période de garantie du constructeur et de nouvelles pièces seront fournies à ceux dont les véhicules montrent des signes de dégradation de l’adhérence du toit.

Les avis concernant cette campagne devraient être envoyés à compter du mois de février.