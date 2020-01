Mercedes-Benz procède à un rappel qui touche 750 000 véhicules en raison d’un problème inhabituel, soit le détachement possible du tout ouvrant qui peut, au passage, littéralement s’envoler.

Inutile de dire que si ce genre d’événement se produit, cela peut causer un sérieux danger aux autres utilisateurs de la route. Les modèles touchés appartiennent aux Classes C, E, CLK et CLS fabriqués entre les années 2001 et 2011. Toutes les versions de ces modèles ont été livrées avec un toit ouvrant en option et ce sont les matériaux qui assurent le lien entre le toit et la carrosserie qui sont en cause. Ces derniers peuvent se détériorer avec le temps et c’est ce qui peut entraîner le détachement du toit.

Les propriétaires concernés seront contactés par Mercedes-Benz à compter du 14 février prochain. Les toits ouvrants seront inspectés et remplacés au besoin.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas d’informations concernant le nombre d’unités qui pourraient être touchées en sol canadien. Aussi, concernant l’âge des véhicules, on comprend qu’il ne sera pas facile de rejoindre tout le monde.

Si vous possédez un de ces véhicules, vous pouvez toujours surveiller les notifications de Transports Canada et attendre de voir si vous recevrez une notification de la compagnie en février. Vous pouvez également vérifier vous-même si toutes les composantes entourant le toit ouvrant semblent en bonne condition. En cas de doute, vous pouvez toujours communiquer avec Mercedes-Benz Canada.