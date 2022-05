On a droit à plusieurs rappels à travers l’industrie, mais il est rare que l’un d’entre eux s’accompagne d’une demande comme celle de Mercedes-Benz aux propriétaires des modèles visés ; cesser de conduire leur véhicule.

La raison ? Un problème pourrait entraîner une défaillance du système de freinage. On parle quand même d’un élément de sécurité très sérieux.

La campagne annoncée dans les médias américains fait état de 292 000 véhicules touchés aux États-Unis. Au Canada, 31 577 modèles sont concernés. Les produits en question sont les VUS ML, GL et R produits pour les années modèles 2006 à 2013.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz GL 350 2012

Voici de quelle façon Mercedes-Benz Canada explique le problème que peuvent rencontrer les propriétaires :

« De l’humidité peut s’infiltrer sous un manchon en caoutchouc installé autour du boîtier du servofrein. Après une période prolongée sur le terrain et en cas d’exposition importante à l’eau, cela peut entraîner la formation de corrosion dans la zone de joints du boîtier du servofrein, ce qui contribue à une fuite de vide au niveau du servofrein. Dans ce cas, l’amplification de la force de freinage peut être réduite, ce qui fait augmenter la pression requise sur la pédale de frein pour décélérer le véhicule et/ou potentiellement la distance d’arrêt. Dans de rares cas de corrosion très importante, il est possible qu’un freinage brusque ou intense entraîne des dommages mécaniques dans le servofrein, ce qui peut causer une défaillance de la connexion entre la pédale de frein et le système de freinage. Dans ce cas très rare, il ne serait pas possible de décélérer le véhicule au moyen de la pédale de frein. Le risque d’une collision ou de blessures serait donc accru. Le fonctionnement du frein de stationnement à commande au pied n’est pas affecté par ce problème. » - Mercedes-Benz Canada

Voilà pourquoi la compagnie recommande aux détenteurs de ces modèles de cesser de les conduire. Mercedes-Benz Canada va offrir un service de remorquage gratuit aux propriétaires des véhicules afin que leurs montures puissent être acheminées au concessionnaire de leur choix pour la réparation. À l’atelier, le manchon en caoutchouc sera retiré et le boîtier du système servofrein sera inspecté. Les pièces qui ont besoin d’être remplacées le seront, au besoin. Si une réparation plus importante s’avère nécessaire et qu’elle ne pouvait être effectuée sur le champ, le concessionnaire aidera le client à trouver une solution pour lui trouver un moyen de transport.

Les propriétaires des véhicules rappelés peuvent composer le 1-800-387-0100 pour obtenir plus d’informations au sujet de leur véhicule.

L'entreprise dit n'avoir reçu aucun rapport d'accident ou de blessure.