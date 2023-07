La Mercedes-Benz Vision One-Eleven fait son apparition

• Le concept de voiture de sport Vision One-Eleven est présenté par Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz a dévoilé ce matin un nouveau concept de voiture de sport. L'étude de style Vision One-Eleven présente une silhouette de supercar qui réinterprète la signature stylistique One-Bow du constructeur automobile et s'inspire simultanément de la série C 111 de prototypes produits par Mercedes dans les années 1960 et 1970.

L'intérieur adopte une approche de type salon, mais avec un certain nombre d'éléments qui disent haut et fort, « supercar ».

Sur le plan mécanique, le concept est équipé d'un moteur à flux axial développé par le spécialiste britannique des moteurs électriques YASA, qui est depuis 2021 une filiale de Mercedes-Benz AG.

L'avant du concept Mercedes-Benz Vision One-Eleven Photo : Mercedes-Benz

Le design de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Les images racontent l'histoire du design du concept de voiture de sport Vision One-Eleven de Mercedes-Benz, mais parmi les points notables, on peut compter :

Un faciès avant surbaissé avec un aspect pixellisé en 3D pour le panneau avant.

Des portes papillon

Une palette de couleurs orange et cuivre qui est distinctive

Une partie arrière plus large avec un diffuseur aux contours très marqués

Des feux rouges pixellisés

Une hauteur de seulement 117 cm

Des vitres latérales opaques camouflées par un motif pixellisé

Des grandes roues sous des ailes évasées

Des jupes avant et arrières surbaissées, finies en noir mat.

L'habitacle du concept Mercedes-Benz Vision One-Eleven Photo : Mercedes-Benz

Habitacle de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven Photo : Mercedes-Benz

L'intérieur de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven

En bref, cet habitacle allie un espace et un confort de type salon à des éléments de voiture performante, le tout conçu comme la sportive électrique autonome du futur. Le conducteur peut choisir entre deux « réglages ». Il y a le mode course, avec un dossier de siège à la verticale, et le mode salon, dans lequel les sièges sont entièrement intégrés à la sculpture intérieure, fusionnant les seuils, le tunnel central et le compartiment à bagages en une seule unité. Parmi les autres caractéristiques notables de l'intérieur, on retrouve :

Des couleurs et des matériaux contrastés (ces derniers sont fabriqués à partir de polyester 100 % recyclé).

Une structure en nid d'abeille pour le tableau de bord et les autres surfaces planes.

Un cuir orange vif pour les accoudoirs et la console centrale.

Des touches d'aluminium poli sur le volant et les accoudoirs, ainsi que sur les pédales.

Une approche minimaliste.

Un nouveau concept pour les sièges, dont l’assise est encastrée dans le plancher.

Les dossiers des sièges peuvent être inclinés et sont recouverts d’un tissu matelassé reprenant un motif de diamant.

Une console centrale indépendante.

Un volant gainé de cuir avec de nombreuses commandes intégrées.

Un écran tactile compact avec affichage haute résolution à droite du conducteur (sans bloc d’instruments devant le conducteur).

Une nouvelle interprétation de l'écran multimédia MBUX axée sur l'utilisation d'interfaces flexibles.

La Mercedes-Benz Vision One-Eleven Photo : Mercedes-Benz

Le groupe motopropulseur de la Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Le moteur à flux axial très performant, léger et compact s'accompagne d'une toute nouvelle technologie de batterie, qui comprend des cellules cylindriques refroidies par liquide et dotées d'une nouvelle chimie cellulaire unique. La technologie qui sous-tend ce nouveau type de groupe motopropulseur pour véhicules électriques est en cours de développement chez YASA et est destinée aux futurs véhicules électriques de la marque Mercedes-Benz. Nous vous épargnerons le jargon technique, suffit-il de partager le résumé de Tim Woolmer de YASA :

« Les moteurs à flux axial sont nettement plus légers et plus compacts, tout en étant plus puissants que les moteurs à flux radial comparables actuellement utilisés dans 99 % des voitures électriques... Par rapport aux moteurs à flux radial, ils disposent de réserves de puissance nettement plus élevées et plus durables, ce qui permet d'atteindre un tout nouveau niveau de performance. » - Tim Woolmer, fondateur et directeur de la technologie de YASA