Laval, Québec - Le Polestar 4, présenté pour la première fois en Amérique du Nord plus tôt ce printemps à New York, a fait ses débuts canadiens hier soir, à l’occasion de l’inauguration du nouvel espace Polestar Montréal à Laval, juste au nord de la métropole.

Il s’agit, vous l’aurez deviné, du quatrième modèle de la marque tout électrique appartenant à Volvo. Le Polestar 1 était un véhicule hybride rechargeable à tirage limité, conçu pour présenter la marque et mettre en valeur ses compétences technologiques. La berline Polestar 2, de type Fastback, est le visage actuel de la marque sur les routes canadiennes, et le tout nouveau Polestar 3 est un VUS aux performances accrues.

Le Polestar 4 | Photo : Polestar

Le Polestar 4, au salon de New York | Photo : D.Boshouwers

Que faut-il savoir sur le nouveau 4 ? D’abord, il y a l’absence de lunette arrière, qui sera certainement un point de discussion majeur lorsque le modèle sera commercialisé. Par ailleurs, le Polestar 4 repose sur la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) et dispose d’une batterie de 100 kWh. La variante à moteur unique développe 272 chevaux et 253 lb-pi de couple, tandis que le Polestar 4 à deux moteurs développe 544 chevaux et 506 lb-pi de couple.

La version de base propose une autonomie d’un peu plus de 480 km. En configuration bimoteur, cette dernière tombe à 435 km.

Le Polestar 4, intérieur | Photo : Polestar

Le Polestar 4, sièges | Photo : Polestar

L’intérieur

À bord, un écran multimédia de 15,4 pouces domine ; il fonctionne avec les systèmes Google et Android Auto intégrés. À sa gauche se trouve un tableau de bord à affichage numérique sur écran 10,2 pouces. Il y a également l’affichage tête-haute, sur une diagonale de 14,7 pouces.

L’absence de la lunette arrière (remplacée par un rétroviseur numérique) se traduit par une augmentation de l’espace pour les jambes des passagers arrière.

Prix du Polestar 4 2025 au Canada

- Polestar 4 (RWD) - 64 900 $

- Polestar 4 (deux moteurs, AWD) - 74 900 $

- Polestar 4 (double moteur, AWD, avec ensemble de performance) - 87 500 $

Ce prix de base rend le véhicule admissible aux subventions fédérales et provinciales (le cas échéant) pour les véhicules électriques.

La production du Polestar 4 2025 devrait démarrer dans les semaines à venir, et les livraisons devraient commencer avant la fin de l’année.

Le Polestar 4, avant | Photo : Polestar

Le Polestar 4, arrière | Photo : Polestar

L'espace Polestar Montréal vient d'être inauguré | Photo : D.Boshouwers

Le Polestar 3 | Photo : D.Boshouwers