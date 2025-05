Mercedes-Benz compte ajouter un modèle de plus à la production de son usine de Tuscaloosa, en Alabama. Tout indique qu’il pourrait s’agir du GLC.

Sans confirmer officiellement s’il s’agit d’une réponse aux récents tarifs douaniers américains sur les véhicules et les pièces importés, l’entreprise souligne qu’il s’agira d’un modèle « appartenant à un segment clef » destiné au marché nord-américain. Sa production ne débutera toutefois pas avant 2027.

L'usine de Mercedes-Benz à Tuscaloosa, en Alabama | Photo : Mercedes-Benz

Une usine déjà bien implantée… et tournée vers l’exportation

L’usine de Tuscaloosa, en exploitation depuis 1997, produit aujourd’hui les utilitaires GLE, GLS ainsi que les VUS électriques EQE et EQS. Elle assemble environ 260 000 véhicules par an, dont près de 60 % sont destinés à l’exportation.

Avec environ 6000 employés, ce site avait autrefois accueilli la production de la Classe C, désormais assemblée ailleurs. À l’origine, l’usine avait été construite pour fabriquer la première génération du VUS ML, un véhicule emblématique du tournant utilitaire chez Mercedes.

Mercedes-Benz GLC | Photo : Mercedes-Benz

Le GLC pressenti pour une relocalisation

Mercedes n’a pas encore confirmé quel modèle sera ajouté à Tuscaloosa, mais on peut dire qu’il y a un candidat logique. En 2024, le GLC a été le deuxième modèle Mercedes le plus vendu aux États-Unis, juste derrière le GLE.

En raison du tarif de 25 % désormais imposé sur les véhicules importés, plusieurs constructeurs réévaluent leur stratégie manufacturière. Certains augmentent leurs prix, d’autres suspendent les importations ou relocalisent la production.

Une stratégie locale, mais pas nécessairement de nouveaux emplois

Selon les précisions fournies à CNBC, Mercedes adopte une stratégie dite « local-for-local », c’est-à-dire visant à construire un véhicule dans le marché où il sera le plus vendu. Cela pourrait signifier un déplacement de la production (par exemple du GLC, ou de la Classe C) vers les États-Unis, mais pas nécessairement une hausse de la production ou une création d’emplois.

Il est aussi possible que Mercedes réduise les exportations actuelles de GLE et GLS pour faire de la place à ce nouveau modèle destiné au marché américain, afin de contourner les frais à l’importation imposés dans d’autres régions comme le Canada, l’Europe ou la Chine.

Un contenu nord-américain encore très limité

Malgré l’assemblage aux États-Unis, les VUS Mercedes produits à Tuscaloosa contiennent à peine 10 % de pièces d’origine américaine, selon les documents de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Le moteur provient toujours d’Allemagne et la transmission est fabriquée en Roumanie — des pièces qui seront elles aussi frappées par les nouveaux tarifs sur les composants automobiles.

Mercedes produit une grande variété de modèles destinés au marché américain dans ses usines d’Allemagne, mais aussi d’Autriche, de Hongrie, d’Afrique du Sud et du Mexique. Quant au fourgon Sprinter, il est assemblé dans une usine distincte en Caroline du Sud.