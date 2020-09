Michael Jordan devient propriétaire d’une équipe en NASCAR

La rumeur circulait depuis un certain temps déjà, mais la nouvelle a été confirmée hier ; Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de l’histoire, va devenir propriétaire d’une équipe de course dans la plus importante série de la NASCAR.

Il sera en fait l’actionnaire majoritaire d’une écurie qui sera aussi détenue par Denny Hamlin, pilote de la voiture numéro 11 de l’écurie Joe Gibbs Racing. Ce dernier va poursuivre ses activités avec son équipe actuelle.

Ce qui retient aussi l’attention, c’est le choix du pilote qui sera installé au volant de la nouvelle voiture, soit Bubba Wallace. On se souviendra que ce dernier avait été plongé au cœur d’une controverse au printemps dernier lorsqu’un nœud coulant avait été découvert dans son garage au circuit de Talladega. Finalement, la présence du nœud était purement accidentelle et n’avait rien à voir avec un geste à connotation raciste. L’événement était survenu en pleine crise raciale aux États-Unis après le meurtre de George Floyd.

La nouvelle équipe se porte acquéreur d’une charte de propriété appartenant à l’équipe Germain Racing qui a simultanément confirmé lundi qu’elle cessait ses activités à la fin de la présente année.

Michael Jordan deviendra le premier propriétaire (majoritaire) noir d’une équipe NASCAR depuis que le pilote propriétaire Wendell Scott a couru au sein de sa propre écurie dans les années 1960 et 1970.

Denny Hamlin et Michael Jordan sont de proches amis depuis plus de dix ans.

« En grandissant en Caroline du Nord, mes parents nous emmenaient, mes frères, mes sœurs et moi, aux courses, et j’ai été un amateur de NASCAR toute ma vie, a déclaré Michael Jordan via un communiqué de presse. L’opportunité de posséder ma propre équipe de course en partenariat avec mon ami, Denny Hamlin, et d’avoir Bubba Wallace au volant pour nous est une chose très excitante pour moi. »

« Historiquement, la NASCAR s’est battue avec des questions de diversité et il y a eu peu de propriétaires noirs. Le moment choisi semble parfait alors que la NASCAR évolue et s’ouvre de plus en plus au changement. En plus de l’engagement récent et des dons que j’ai faits pour combattre le racisme systémique, je vois cela comme une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus de possibilités aux Noirs dans le domaine de la course automobile ». - Michael Jordan

Quant à Denny Hamlin, il avait ceci à déclarer :

« Lancer une équipe de course est une chose dont Michael et moi avons parlé en jouant au golf ensemble au fil des ans, mais le moment ou les circonstances n’ont jamais vraiment été bons. Il est tout simplement logique ... d’aider un jeune comme Bubba à porter sa carrière à un niveau supérieur. De plus, Michael et Bubba peuvent être une voix puissante ensemble, non seulement dans notre sport, mais aussi bien au-delà ».

Le mois dernier, Bubba Wallace a confirmé qu’il quittait Richard Petty Motorsports ; il conduisait pour cette équipe depuis la saison 2017.

« C’est une occasion unique, unique dans une vie, qui me convient parfaitement à ce stade de ma carrière, a-t-il déclaré. Michael et Denny sont tous deux d’excellents compétiteurs et vont s’efforcer de former la meilleure équipe possible pour être concurrentiels afin de remporter des épreuves. Je suis reconnaissant et humble que Michael et Denny croient en moi et je suis très motivé d’amorcer cette aventure avec eux ».

Le nom de l’équipe, le numéro de voiture, le fabricant, les commanditaires et d’autres détails concernant la nouvelle équipe seront annoncés ultérieurement.

Pour ce qui est du numéro, les paris sont ouverts, mais si le 23 est disponible, ce serait simplement parfait. C’est bien sûr celui qu’a porté Michael Jordan pour la majorité de sa carrière.