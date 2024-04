Le Mini Aceman fait ses débuts au Salon de Beijing

Le VUS Aceman, le nouveau produit tout électrique de la famille Mini, vient de faire ses débuts officiels au Salon de l’auto de Beijing, en Chine. Ce modèle vient remplacer la Clubman, récemment abandonnée. Il vient se positionner entre la Cooper et le Countryman dans la gamme.

Avant d’aller plus loin, il faut noter que la venue de l’Aceman en Amérique du Nord n’a pas été confirmée par la compagnie. On peut imaginer qu’il serait le bienvenu, surtout au Canada, ainsi que dans certaines régions chez nos voisins, comme en Californie.

Mini Aceman, au chargement | Photo : Mini

Versions du Mini Aceman

Au menu pour le moment, deux versions ; l’Aceman E et l’Aceman SE. La première est pourvue d’une configuration à un moteur développant 184 chevaux et 214 livres-pieds de couple. Elle hérite d’une batterie de 42,5 kWh, ce qui va lui permettre d’offrir une autonomie de 192 miles, soit 309 km, mais selon le cycle WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), qui est plus généreux d’environ 20 à 25 % par rapport aux normes de l’EPA (Enviromental Protection Agency) chez nous. Ainsi, une telle version offrirait quelque chose comme 240 km chez nous.

Avec la variante SE, on a droit à plus de pep grâce à un moteur électrique plus puissant. On parle de 218 chevaux et de 243 livres-pieds de couple. Des temps de 7,9 et 7,1 secondes, respectivement, seront nécessaires pour effacer le 0-100 km/h avec les deux déclinaisons.

La version SE profite en plus d’une batterie plus importante à 54,2 kWh. Ça fait passer l’autonomie à 252 miles sur le cycle WLTP, soit 406 km, donc environ 340 km chez nous. Les capacités de recharge sont différentes d’un modèle à l’autre, alors que la puissance plafonne à 75 kW avec la première version, plus à 95 kW avec la deuxième.

Mini Aceman, trois quarts arrière | Photo : Mini

Pour ce qui est du format du véhicule, l’Aceman est 14 pouces plus courts que le Countryman, ce qui est significatif. On peut donc s’attendre à une conduite amusante, semblable à celle d’une Cooper SE. Mini affirme que sa suspension, sa direction, son groupe motopropulseur et son système de freinage ont tous été conçus avec l’objectif d’offrir une expérience de conduite axée sur le plaisir et la personnalisation.

Design du Mini Aceman

Quant au style, il n’y a aucune surprise ici. Le véhicule de production ressemble au concept Aceman de 2022, et la signature finale est en lien avec celles que l’on a pu voir avec les modèles Cooper et Countryman. Sans dire que Mini est prisonnière de son style, elle ne peut pas trop déroger de son image, car ses produits ne seraient plus des… Mini.

Notez qu’une variante JCW (John Cooper Works) sera éventuellement ajoutée à la gamme, mais pas pour offrir plus de performance, mais plutôt un style plus sportif.

Mini Aceman, intérieur | Photo : Mini

À bord, la tradition est respectée, avec un écran tactile central de neuf pouces, de forme ronde. Le système multimédia qui y trouve refuge est celui de neuvième génération de Mini.

Nous allons surveiller de près les débuts de ce modèle, surtout des marchés où il sera ajouté à l’offre. Voilà un véhicule électrique qui pourrait connaître beaucoup de succès au Canada, si les prix sont dans le coup.

Ces prix, ils nous seront communiqués plus tard.

Mini Aceman, avant | Photo : Mini

Mini Aceman, arrière | Photo : Mini