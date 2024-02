Mini a présenté aujourd’hui les Cooper 2025 et Cooper S 2025 à moteur à essence. Les modèles de cinquième génération héritent des mêmes caractéristiques de conception introduites l’année dernière avec la nouvelle Cooper électrique qui arrivera pour l’année-modèle 2025. Ils sont maintenant équipés d’un moteur à 4-cylindres de 2,0 litres au lieu d’un 3-cylindres comme auparavant.

Voir : Mini Cooper 2025 : aperçu d’un habitacle transformé

Voir : Mini Cooper EV 2025 : voici les premières images officielles

Voir : Mini dévoile la version JCW de sa Cooper SE (électrique)

La toute nouvelle Mini Cooper 2025 Photo : Mini

Nous n’avons pas encore les prix de la gamme Cooper pour 2025, à l’exception de celui de la Cooper S : 39 990 $. Des détails plus complets sur les prix canadiens seront annoncés à l’approche du lancement des modèles ce printemps.

Le constructeur n’a pas fourni de données exactes pour les groupes motopropulseurs, sauf pour nous dire que nous pouvons nous attendre à 201 chevaux et 221 lb-pi de couple pour la version Cooper S plus puissante, elle qui propose actuellement 189 chevaux avec son moteur 3-cylindres.

Sur le plan du design, les nouvelles Cooper à essence sont largement identiques aux Cooper électriques présentées l’année dernière, bien qu’elles arborent une calandre fonctionnelle plus traditionnelle (au design légèrement modifié) et des jantes uniques. À l’intérieur, on retrouve le même nouveau design à écran unique pour le tableau de bord, avec le groupe de données situé à l’intérieur d’un grand écran rond à DELO.

L'intérieur de la Mini Cooper 2025 Photo : Mini

Rassurez-vous, il reste un certain nombre de boutons physiques pour les commandes de base, principalement (mais pas uniquement) sur le volant. Comme auparavant, c’est sur la console inférieure que les conducteurs trouveront le sélecteur de rapports, les modes de conduite et le frein de stationnement, ainsi que le contrôle du volume.

En outre, les nouvelles Cooper intègrent un système de clé numérique permettant aux propriétaires d’utiliser leur téléphone intelligent pour accéder à la voiture et la démarrer, ainsi que plusieurs autres caractéristiques nouvelles pour le modèle, dont une fonction Safe Exit qui empêche d’ouvrir la porte si un véhicule ou un cycliste s’approche.

Mini Cooper 2025 de couleur verte Photo : Mini

Comme il sied à une Mini, les nouvelles Cooper permettent aux propriétaires de personnaliser les animations des phares à DEL en fonction de leurs préférences, avec trois signatures possibles. Dans le même ordre d’idées, les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs combinaisons de couleurs de carrosserie et de toit.

Lla Mini Cooper 2025, de profil Photo : Mini

Mini Cooper 2025, tableau de bord Photo : Mini