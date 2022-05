Mise à niveau importante pour Android Auto

Si vous avez l’habitude de vous brancher à l’application Android Auto lorsque vous montez dans votre véhicule, Google a de bonnes nouvelles pour vous ; une mise à jour plutôt importante va changer l’allure et l’efficacité du système. On promet une expérience plus flexible et plus conviviale pour l’utilisateur.

Un des problèmes souvent rencontrés par certains a trait à la taille de l’écran de leur véhicule. La vérité, c’est que chaque constructeur y va de son style d’écran et d’affichage. Certains sont orientés verticalement, d’autres horizontalement, en format paysage et en configuration portrait. Le hic, c’est qu’Android Auto n’était pas pensé pour s’adapter à toutes les tailles d’écrans.

Quant au format qui permettait de séparer l’écran, il n’était pas pris en charge par tous les véhicules. C’est là que Google arrive avec des améliorations qui seront appréciées ; Android Auto va désormais s’adapter à la taille et au format de l’écran de votre voiture. Une nouvelle fonction d’écran partagé devrait fonctionner avec tous les véhicules.

Puis, en plus de cette intégration améliorée, l’allure d’Android Auto a été rafraîchie pour le rendre plus conforme au dernier logiciel Android que l’on retrouve sur les téléphones. L’affichage, les caractères, les styles, tout devrait s’harmoniser.

Le mode « écran partagé » mentionné profite aussi d’un nouveau design. Fait intéressant, Google a indiqué que les données qu’elle a recueillies sur la façon dont les gens utilisent Android Auto montrent qu’ils l’utilisent principalement pour la navigation, les médias et la communication. C’est pourquoi l’affichage en écran partagé se compose désormais de trois sections correspondant à ces éléments. Cela signifie que vous pouvez voir la navigation, les médias en cours et les communications manquées (messages textes, appels téléphoniques) au même endroit et à tout moment. Le tout est personnalisable, bien sûr, selon vos préférences.

Les modifications apportées au système devraient prendre forme au cours des mois à venir.