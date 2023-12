• Le Mitsubishi RVR 2024 affiche un PDSF initial de 24 598 $, et une nouvelle édition RVR Noir est attendue.

Le Mitsubishi RVR 2024 change peu pour la nouvelle année, le fait saillant étant l’ajout d’une édition RVR Noir. Sinon, le RVR 2024 est offert avec un prix de départ de 24 598 $.

Au Canada, la gamme comprend six modèles, soit ES à traction, ES à quatre roues motrices, SE, SEL, SEL édition Noir et GT.

Mitsubishi RVR 2024 – quoi de neuf

Parmi les nouveautés pour 2024, la version SEL intègre des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Et puis, la nouvelle édition Noir est offerte en noir Labrador ou en gris titane. Elle ajoute plusieurs éléments au modèle SEL, dont :

– Des jantes en alliage de 18 pouces peintes en noir

– Un aileron noir

– Des rétroviseurs extérieurs noirs

– Une calandre noir brillant

– Un toit ouvrant panoramique

– Une garniture noire au pavillon

– Un levier de frein de stationnement gainé de cuir

– Des surpiqûres intérieures rouges

– Des pédales en aluminium

La mécanique du Mitsubishi RVR 2024

Le RVR 2024 est toujours équipé d’un moteur à 4 cylindres de 2 L, d’une boîte de vitesses à variation continue (CVT), d’une suspension avant à jambes MacPherson et d’une suspension arrière multibras, avec des freins à disques ventilés à l’avant et à disques pleins à l’arrière.

Pour le reste, à l’extérieur, on trouve des jantes en acier de 16 pouces, des pneus toutes saisons, une roue de secours miniature, des plaques de protection stylisées à l’avant et à l’arrière, ainsi que des phares automatiques à DEL.

À l’intérieur, le RVR propose des sièges avant chauffants, un siège conducteur à six réglages (quatre pour le passager) et un recouvrement en tissu. Le modèle intègre également la climatisation automatique, une interface Bluetooth et un écran audio de huit pouces.

Le Mitsubishi RVR 2021/24, arrière Photo : Mitsubishi

Les prix du Mitsubishi RVR 2024

RVR ES 2024 à traction (PDSF 24 598 $) – On retrouve ici de série la climatisation automatique, les sièges avant chauffants ainsi que les applications Android Auto et Apple CarPlay.

RVR ES 2024 avec AWC (4RM) (PDSF 26 598 $)

RVR SE 2024 avec AWC (PDSF 28 598 $) – Cette version rajoute la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et des sièges en tissu améliorés.

RVR SEL 2024 avec AWC (PDSF 31 098 $) – Cette version offre des roues de 18 po, des siège en microsuede et similicuir ainsi qu’un volant chauffant.

RVR SEL Noir 2024 avec AWC (PDSF 32 598 $) – La nouvelle version Noir ajoute des roues de 18 po peintes en noir, un toit panoramique, des surpiqûres sur les sièges et les autres éléments additionnels mentionnés ci-haut.

RVR GT 2024 avec AWC (PDSF 35 598 $) – Cette version la plus luxueuse de la gamme rajoute des sièges en cuir.