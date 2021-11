Moteur électrique Eluminator de Ford : tous vendus !

La semaine dernière, on vous présentait le moteur électrique d’usine proposé par Ford, une offre dévoilée en grande pompe au Salon SEMA (Specialty Equipment Market Association) à Las Vegas.

Pour l’occasion, le moteur en question, normalement au service du VUS Mustang Mach-E GT, avait été greffé à une vieille camionnette Ford F-100. Et bien, il faut croire que celui-ci a fait sensation, car les unités qui étaient suggérées à l’achat ont toutes été vendues.

La nouvelle a d’abord été rapportée par les sites Ford Authority et Motor Trend, puis confirmée par un représentant des relations publiques de Ford. Ce dernier a confié ceci aux médias qui ont communiqué avec lui : « La demande a dépassé les attentes. Nous sommes actuellement en rupture de stock et les clients intéressés peuvent s’inscrire pour être informés lorsqu’ils seront de nouveau disponibles à la commande. »

Le type n’a pas expliqué la procédure, mais une visite au site Internet de Ford devrait éventuellement fournir les réponses appropriées.

Photo : Ford Le moteur Eluminator, dans un vieux Ford F-100

Malheureusement, Ford n’a pas voulu divulguer le nombre de moteurs vendus, mais elle a mentionné qu’elle était très heureuse de la réaction des consommateurs. Offert au prix de 3900 $ américains, le bloc propose une cavalerie équivalente à 281 chevaux et 317 livres-pieds de couple.

Et le fait qu’il se soit écoulé en seulement quatre jours montre une tendance de plus en plus à la mode ; la conversion électrique de véhicules anciens. S’il est évident que le geste va à l’encontre de la préservation authentique des modèles historiques, il représente une façon de donner une seconde vie à plusieurs véhicules qui deviennent plus difficiles à entretenir et à restaurer.

On peut imaginer des modèles des années 1920 et 1930 connaître une deuxième vie grâce à l’électrification.

Reste le travail de conversion. La chose doit être réalisée par des professionnels, car chaque unité électrique est configurée pour servir une architecture moderne, non celle d’un produit pensé à une autre époque. D’autres composantes doivent aussi être obtenues auprès de fournisseurs spécifiques, si bien que l’opération n’est pas un jeu d’enfant.

Néanmoins, avec un peu de volonté…