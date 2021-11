Un peu plus tôt cette année, Ford a dévoilé l’Eluminator, son premier moteur électrique pouvant être acheté par les consommateurs. Ce dernier provient du Mustang Mach-E GT et peut servir à la conversion du groupe motopropulseur d’un vieux véhicule.

Le bloc, qui propose une puissance de 281 chevaux, est en démonstration au salon du SEMA (Specialty Equipment Market Association) qui se déroule à Las Vegas. Il est en fait installé sur une camionnette F-100 de 1978.

Cependant, le concept F-100 Eluminator utilise en fait le même groupe à double moteur que celui du Mustang Mach-E GT Performance 2021. Au total, on parle d’une puissance combinée de 480 chevaux et d’un couple de 634 livres-pieds. Le moteur que vous pourrez acheter auprès de Ford développe 281 chevaux et 317 livres-pieds de couple.

Bien sûr, en plus des moteurs électriques, la conversion exige l’installation de la batterie de 88 kWh du Mustang Mach-E GT.

Photo : Ford Le Ford F-1500 avec ensemble Eluminator

Concernant le F-100 présenté à Las Vegars, il est l’œuvre des entreprises MLe Racecars et Roadster Shop. Il est chaussé de pneus Michelin Latitude Sport de 19 pouces et sa carrosserie se présente quelque peu abaissée pour un style plus sportif.

À bord, il fait découvrir une allure plus moderne, incluant l’écran tactile de 15,5 pouces du Mustang Mach-E.

Évidemment, on aura droit l’an prochain à la camionnette électrique F-150 Lightning chez Ford et assurément à l’avenir d’autres solutions seront offertes pour que les gens puissent convertir leurs vieux véhicules.

Le moteur Eluminator est offert au prix de 3900 $ américains et peut être acheté en ligne.

Photo : Ford Le moteur Eluminator de Ford

Photo : Ford Le moteur Eluminator de Ford, dans le Ford F-100

Photo : Ford Le Ford F-1500 avec ensemble Eliminator, intérieur

Photo : Ford Le Ford F-1500 avec ensemble Eluminator, avant