Un moteur turbo pour le Mazda CX-30 2021 ?

Depuis quelques années, on a vu un moteur turbo faire son apparition et être utilisé à toutes les sauces chez Mazda. Le prochain véhicule qui pourrait en profiter est le nouveau VUS CX-30.

En effet, selon une information lancée par le site CarsDirect, ce dernier hériterait du 4-cylindres turbo de 2,5 litres avec une variante simplement nommée 2,5 Turbo. La publication en est venue à cette conclusion après avoir mis la patte sur un guide de configurations de modèles 2021, ce qui ajoute de la crédibilité à la nouvelle.

Comme avec la Mazda3 et les autres produits qu’il sert à travers la marque, il produira 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple lorsque de l’essence à indice d’octane 93 lui sera servie. Avec du carburant régulier, la prestation passe à 227 chevaux et 310 livres-pieds. Le CX-30 n’est actuellement livrable qu’avec deux moteurs 4-cylindres atmosphériques, des blocs de 2 et 2,5 litres qui développent respectivement 155 et 186 chevaux, ainsi que 150 et 186 livres-pieds de couple, dans l’ordre.

Mazda CX-30, feux

Et comme c’est le cas avec la Mazda3, le CX-30 turbo ne sera livré qu’en configuration à quatre roues motrices. Si on respecte la logique appliquée avec la 3, il ne pourra être jumelé à une boîte manuelle non plus, laissant la seule option de la boîte automatique à six rapports sur la table.

Esthétiquement, on remarquera des pots d’échappement plus massifs à l’arrière, mais c’est à peu près tout. Une version haut de gamme nommée Premium Plus serait appelée à le recevoir. Attendons de voir de quelle façon il sera distribué à travers la famille canadienne du CX-30.