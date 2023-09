NACTOY 2024 : les demi-finalistes sont annoncés à Détroit

• Les véhicules demi-finalistes pour les prix NACTOY 2024 de la voiture, du VUS et de la camionnette de l’année ont été annoncés à Détroit.

En janvier de chaque année, le jury du NACTOY (North American Car and Truck of the Year) fait connaître ses prix pour la meilleure voiture, la meilleure camionnette, ainsi que le meilleur véhicule utilitaire de l’année.

Le processus qui mène à l’annonce des gagnants s’amorce au Salon de l’auto de Détroit où sont annoncés les véhicules finalistes à l’intérieur des trois catégories. En tout, 25 ont été nommés aujourd’hui, dont huit véhicules tout électriques, signe des temps.

Hyundai Ioniq 6 Photo : D.Boshouwers

Voici la liste des véhicules demi-finalistes pour les prix NACTOY 2024, et ce, dans chacune des trois catégories précitées.

Voitures

• BMW Série 5

• BMW i5

• Chevrolet Corvette E-Ray

• Ford Mustang

• Honda Accord

• Hyundai Ioniq 6

• Subaru Impreza

• Toyota Crown

• Toyota GR Corolla

• Toyota Prius et Prius Prime

Ford Ranger Photo : Ford

Camionnettes

• Chevrolet Colorado

• Chevrolet Silverado EV

• Ford Ranger

• Ford Super Duty

• GMC Canyon

Chevrolet Equinox EV Photo : Chevrolet

Véhicules utilitaires

• Chevrolet Blazer EV

• Chevrolet Equinox EV

• Dodge Hornet

• Genesis GV70 électrique

• Honda Pilot

• Hyundai Kona

• Kia EV9

• Mazda CX-90

• Toyota Grand Highlander

• Volvo EX30

Il faut comprendre que certains nouveaux modèles 2024 ne sont pas sur cette liste simplement parce qu’ils n’ont pas encore été lancés. Pensons simplement au Toyota Tacoma qui change complètement pour la prochaine année.

Nous allons vous revenir en direct du Salon de Los Angeles en novembre avec les listes des finalistes.