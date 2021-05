Lorsqu’il est question de courses d’accélération aux États-Unis, l’organisme qui régit ce type de compétition est la NHRA (National Hot Rod Association). Signe des temps, cette dernière vient de créer une classe de véhicules électriques pour ses épreuves d’accélération. Celle-ci va faire ses débuts en 2022 dans le cadre du NHRA Summit Racing Series.

Les courses d’accélération de véhicules électriques ne sont pas nouvelles, mais c’est la première fois que la NHRA intègre officiellement ce type de véhicule dans l’une de ses séries de courses. Cette décision est venue à la suite d’une série de réunions tenues par l’organisme au cours des quatre dernières années, selon ce que nous a appris le communiqué de presse émis par la NHRA.

La nouvelle catégorie offrira aux constructeurs « une plateforme pour présenter leur technologie, leur production et leurs efforts en matière de course de véhicules électriques », a déclaré Ned Walisser, vice-président de la compétition au sein de la NHRA, toujours via un communiqué. Cependant, on ne sait pas encore quelles seront les règles précises de cette nouvelle classe ni quels types de véhicules pourront y être inscrits.

L’une des possibilités consiste à ajouter des groupes motopropulseurs électriques à des véhicules de série existants, mais il sera toujours possible de voir des créations uniques être concoctées pour pousser la technologie et permettre aux fabricants et aux artisans de montrer leur savoir-faire.

Photo : NHRA Une course d'accélération

La NHRA est l’un des nombreux organismes reliés à la course automobile qui cherchent à devenir plus « vert ». La Formule 1 utilise déjà des groupes motopropulseurs hybrides et l’IndyCar devrait suivre le mouvement en 2023. Même NASCAR envisage une forme d’hybridité. Quant à la Formule E, elle gagne en popularité et la série tout-terrain Extreme E s’y est récemment ajoutée. En Europe, on assiste au développement de divisions électriques regroupant des catégories de voitures de tourisme et de rallycross.

Pour les amateurs de courses, la transition à l’électricité est une pilule difficile à avaler, car un des plaisirs de la course demeure toute la technologie reliée à la mécanique, sans oublier le son produit par les mécaniques avancées.

Les temps changent, toutefois, et il faudra s’y faire.