Nissan Ambition 2030 : quatre concepts électriques dévoilés

Dans le cadre de son annonce concernant le plan Ambition Nissan 2030, Nissan a dévoilé son jeu concernant ses plans en matière d’électrification d’ici, vous l’aurez deviné, 2030.

En gros, ce sont 23 véhicules électrifiés qui sont attendus d’ici la fin de l’actuelle décennie. Du nombre, 15 seront totalement électriques. Mieux, un va profiter d’une batterie à l’état solide, et ce, d’ici 2028. Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur tout cela, mais ce qui a retenu l’attention, c’est le dévoilement de quatre concepts plutôt flyés : Chill-Out, Surf-Out, Hang-Out, Max-Out.

Photo : Nissan Nissan Chill-Out

Photo : Nissan Nissan Chill-Out, profil

Le Chill-Out est un VUS aux formes arrondies. On pourrait le voir comme une évolution de la LEAF, surtout qu’il a été confirmé que cette dernière allait changer de robe lors de son renouvellement. Le concept repose sur la plateforme CMF-EV et il est équipé du système e-4orce — la terminologie utilisée par Nissan pour désigner ses véhicules électriques profitant du rouage intégral. Une version de production de ce modèle se pointerait en 2025.

Photo : Nissan Nissan Surf-Out

Photo : Nissan Nissan Surf-Out, avant

Pour ce qui est du Surf-Out, il se présente sous la forme d’une camionnette à cabine simple. Sa caisse est très volumineuse, surtout en largeur et en profondeur. Les passages de roues sont imposants et le traditionnel plastique noir qui annonce des capacités hors route est présent autour des passages d’ailes. Nissan explique que ses capacités tout-terrain seraient l’affaire d’une configuration intégrale à deux moteurs. Différentes configurations de puissance seraient proposées. Selon le site Automotive News, un pick-up électrique de taille compacte serait dans les plans de Nissan. À suivre.

Photo : Nissan Nissan Hang-Out

Photo : Nissan Nissan Hang-Out, profil

Avec l’étude Hang-Out, on retrouve un modèle carré doté d’un hayon. Il n’est pas sans rappeler le Cube, mais aussi le Kia Soul. Au menu ici, la traction intégrale, un plancher plat qui maximise l’espace à bord et des sièges pivotants, question de relaxer lorsque le système de conduite autonome prend la relève.

Photo : Nissan Nissan Max-Out

Photo : Nissan Nissan Max-Out, profil

Enfin, avec le modèle Max-Out, qui prend la forme d’un roadster ultra léger, on parle d’une sportive de nouveau genre, avec rouage intégral et des performances relevées. On remarque des sièges décalés et une petite signature à la Z à l’arrière avec les feux.

Est-ce que la voiture électrique va permettre au cabriolet de revivre ? Avec une nouvelle approche et une configuration différente, rien n’est impossible. Chose certaine, Nissan met l’eau à la bouche avec ces quatre études, de quoi nous donner envie de voir la suite.