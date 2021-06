Le Nissan Ariya voit ses débuts reportés

Le Nissan Ariya est le véhicule le plus attendu de l’année chez Nissan. Le premier VUS tout électrique de la marque devait faire ses débuts au Japon au milieu de cette année, mais la Covid-19 et la crise des puces électroniques sont venues changer les plans de l’entreprise. Ainsi, les débuts du modèle sont repoussés à l’hiver.

C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui Asako Hoshino, vice-présidente directrice chez Nissan.

« Les ventes en Amérique du Nord et en Europe devraient commencer deux mois plus tard », a-t-elle précisé. Elle a dit s’attendre à ce que le modèle soit vendu à quelques dizaines de milliers d’exemplaires au cours de sa première année de commercialisation, la demande la plus forte provenant pour l’instant de l’Europe.

« Je pense que l’Europe contribuera de façon importante aux ventes globales du modèle », a déclaré Asako Hoshino, lorsqu’on lui a demandé quelle était l’importance de ce modèle pour le constructeur.

Photo : Nissan Nissan Ariya 2022, avant

L’Ariya est le premier nouveau véhicule électrique de Nissan depuis près de dix ans, après la LEAF, bien sûr, qui s’est imposée comme le véhicule électrique le plus vendu à travers le monde avant d’être rattrapé par la Tesla Model 3 en 2020.

Le VUS électrique sera également vendu en Chine, mais aucun calendrier précis n’a encore été communiqué à ce propos.

Considérant ce report et la mention du début de l’hiver pour l’arrivée du modèle sur le marché japonais, il faut maintenant s’attendre à voir l’Ariya nous parvenir quelque part en 2022.

