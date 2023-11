• Nissan annonce à son tour des augmentations de salaire pour ses employés d’usine aux États-Unis.

L’entente survenue entre le syndicat des travailleurs américains de l’automobile (UAW = United Automobile Workers) et les trois grands constructeurs étatsuniens a des effets sur les travailleurs non syndiqués des autres fabricants qui opèrent des usines en sol américain. Ces derniers peuvent donc envoyer un gros merci à leurs confrères et consœurs syndiqués.

Après avoir vu Hyundai, Toyota et Honda annoncer des augmentations de salaire pour ses employés, voilà que Nissan faisait de même hier. La firme japonaise a indiqué qu’elle allait hausser de 10 % les salaires les plus élevés des travailleurs des usines américaines en janvier.

La hausse des salaires sera en vigueur à partir du 8 janvier pour les techniciens de production, d’entretien et d’outillage. Les travailleurs qui n’ont pas encore atteint le niveau le plus élevé bénéficieront également d’une augmentation de salaire.

Nissan emploie environ 14 000 ouvriers de production à l’intérieur de deux usines d’assemblage et une usine de fabrication de moteurs, à la fois au Tennessee et au Mississippi. Au total, environ 9000 travailleurs américains profiteront d’une augmentation de salaire.

La compagnie a aussi souligné qu’elle allait supprimer les échelons salariaux pour les travailleurs de la production américaine.

Des membres du syndicat UAW en gréve, au mois d'octobre Photo : United Auto Workers (UAW)

L’UAW affirme qu’il s’efforcera d’organiser les usines non syndiquées exploitées par des constructeurs automobiles étrangers, ainsi que celles opérées par Tesla. La Maison-Blanche soutient la démarche du syndicat en ce sens.

De son côté, Nissan explique que les augmentations de salaire reflètent son engagement envers ses employés aux États-Unis « et l’amélioration de notre compétitivité ».

C’est noble, mais la vérité est que sans l’accord intervenu avec les trois grands, les employés n’auraient pas profité de ces augmentations, du moins pas aussi rapidement. Soulignons le fait que les constructeurs étrangers cités ont réagi, toutefois, ce qui représente une excellente nouvelle pour les travailleurs.

Rappelons que les accords de l’UAW avec General Motors, Ford et Stellantis prévoient une augmentation de 25 % des salaires de base jusqu’en 2028, y compris une augmentation immédiate de 11 %. En tout, les salaires vont croître de 33 % pour atteindre plus de 42 $ de l’heure.

L’entente réduit également de huit à trois ans le nombre d’années nécessaires pour atteindre l’échelon salarial le plus élevé. Elle augmente aussi de 150 % le salaire des travailleurs temporaires et en fait des employés permanents. L’accord prévoit également d’importantes améliorations en matière de retraite.

Nissan a déclaré qu’au cours des trois dernières années, elle avait augmenté les salaires sur ses trois sites de production de 12 % à 18,5 % au total, réduit de huit à quatre ans le temps nécessaire pour atteindre le salaire le plus élevé, ajouté deux jours fériés payés et augmenté le congé parental payé pour les travailleurs de la production.

On verra bien ce qui se produira avec les efforts du syndicat. Chose certaine, Nissan, comme les autres, prend tous les moyens pour que ses travailleurs demeurent satisfaits de leurs conditions.

Du côté canadien, soulignons qu’au début du mois, Honda et Toyota mentionnaient qu’elles examinaient les augmentations de salaire dont profitaient les travailleurs canadiens des trois grands constructeurs américains après l’entente ratifiée par le syndicat Unifor. On peut s’attendre à des ajustements.