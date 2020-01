Nissan Canada annonce les prix de son Kicks pour 2020

Nissan Canada a fait connaître les prix de son VUS Kicks pour l’année 2020. Le modèle, qui entreprend sa troisième année sur le marché, est toujours offert en version S, SV et SR, chacune profitant d’une configuration à traction.

Ces prix, les voici, dans l’ordre, pour les trois déclinaisons ; 19 298 $, 21 998 $, ainsi que 23 998 $. Respectivement, on parle de hausses de 1000 $, 770 $ et 600 $ pour les trois variantes par rapport à 2019. À cela, ajoutez près de 2000 $ pour le transport et la préparation, ainsi que d’autres frais pouvant s’ajouter comme la taxe pour le climatiseur.

Le modèle est le même que l’an dernier, mais il faut noter l’ajout de série sur chacune des variantes de la suite de sécurité Safety Shield 360 de Nissan. Cette dernière comprend, comme le décri Nissan, « un système de freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, un système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière, un système de détection de sortie de voie, un système d’avertissement sur l’angle mort par radar, un système d’alerte de trafic transversal et des phares à assistance aux feux de route. »

Nissan a ajouté des coussins gonflables latéraux aux places arrière sur chacune des versions. De plus, l’alerte intelligente du conducteur, tout comme l’avertisseur des places arrière, est offerte de série avec les livrées SV et SR.

La mécanique

Sous le capot, le Kicks est toujours animé par un moteur 4-cylindres de 1,6 litre bon pour une puissance de 122 chevaux et un couple de 114 livres-pieds. Ce dernier travaille de concert avec une transmission à variation continue (CVT). Ce qu’il oublie de livrer en matière d’agrément de conduite se traduit par de bonnes cotes de consommation, soit 7,7 litres aux 100 kilomètres en ville, 6,6 sur l’autoroute. Au combiné, le Kicks promet un rendement de 7,2 litres aux 100 kilomètres.

Les versions 2020 du modèle sont en vente dès maintenant chez les concessionnaires Nissan du Canada.