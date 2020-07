Auto123 fait l’essai du Nissan Kicks 2020.

Le Nissan Kicks est parmi nous depuis trois ans déjà et on peut le dire, il s’est avéré un succès pour la firme japonaise. La formule était simple et se prêtait à de bons résultats. Ainsi, celui qui est venu remplacer non officiellement le Juke a rempli ses promesses.

Conséquemment, on n’a pas de problème à le recommander, mais seulement, il faut savoir dans quoi on s’embarque en faisant son achat. Il ne s’adresse pas à tout le monde, disons ça comme ça.

Voici donc six choses à savoir à son propos avant d’aller de l’avant en toute connaissance de cause.

1 — Traction

Au cas où vous ne le sauriez pas, le Kicks est un véhicule à traction uniquement. On a souvent tendance à imaginer que tous les VUS offrent un rouage intégral, mais ce n’est pas vrai. Est-ce un défaut dans son cas ? Non, car Nissan offre déjà le Qashqai pour ceux qui ont besoin d’un utilitaire animé des quatre roues.

En proposant un Kicks à traction seulement, la compagnie a pu se permettre d’offrir un véhicule au format recherché, mais aussi à un prix plus alléchant, soit 19 398 $. Faites le tour de l’industrie, les modèles annoncés à moins de 20 000 $ sont rares.

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, profil

2 — Attention à la version de base

L’achat d’une version de base à ce prix s’accompagne toutefois d’une mise en garde. En fait, si vous êtes capables de vivre sans sièges chauffants à l’avant et sans les applications Apple CarPlay et Android Auto, vous allez « survivre » avec cette dernière.

Ce qu’on vous invite à faire finalement, c’est de bien vérifier chacune des caractéristiques des trois déclinaisons proposées avec le Kicks. Nissan a souvent tendance à « oublier » certains éléments populaires qui devraient se retrouver sur certaines variantes, seulement pour les offrir sur une autre de catégorie supérieure… et plus chère. C’est de bonne guerre, mais il faut avoir l’œil ouvert comme consommateur.

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, avant

3 — La puissance

Si vous avez déjà lu des évaluations à propos du Nissan Kicks, il est fort probable que vous soyez tombés sur une critique ayant trait à la puissance un peu juste du moteur. Sous le capot, on retrouve en effet un petit 4-cylindres de 1,6 litre bon pour 122 chevaux et 114 livres-pieds de couple. Avec une telle prestation, vous l’aurez deviné, on ne bat pas de records de vitesse à l’accélération.

Ça peut même devenir frustrant lors de manœuvres de dépassement et lorsque vient le temps de s’introduire sur une autoroute ; il faut souvent avoir le pied au fond pour atteindre ses objectifs.

Bon, c’est dit. Au final, est-ce que cela fait une si grande différence ? Non. Ça nous ramène seulement à ce qu’on affirmait au deuxième paragraphe en introduction ; avec le Kicks, il faut savoir dans quoi l’on s’embarque. Que la puissance soit plus modeste est un élément avec lequel on apprend à composer au quotidien et on s’en titre très bien en prévoyant nos manœuvres et en conduisant intelligemment. Si vous carburez aux chevaux-vapeur, vous ne trouverez tout simplement pas votre compte ici, c’est tout.

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, logo et calandre

4 — La consommation

La petitesse de la mécanique et sa cavalerie plus modeste contribuent à l’un des avantages importants du Kicks, soit sa consommation de carburant. La compagnie annonce 7,7 litres aux 100 km de moyenne pour les circuits urbains, 6,6 litres pour la conduite sur autoroute. Au combiné, on promet 7,2 litres aux 100 km.

Après avoir conduit le Kicks pendant trois jours complets sur la Route 66 en décembre dernier, puis une semaine entière en juin, j’ai obtenu de meilleurs résultats chaque fois.

Sur la Route 66, on s’en est tiré avec des journées à 6,6, 7,1 et 6,9 litres de moyenne. Lors de mon essai plus récent, c’est une médiane de 6 litres aux 100 kilomètres seulement que j’ai maintenue pour une conduite réalisée à 80 % sur autoroute.

Franchement, c’est excellent. Ce résultat s’obtient au prix de lamentations pénibles de la mécanique et de la transmission à variante continue (CVT), mais pour ce type de véhicule et considérant ce qu’on obtient en retour, on peut très bien vivre avec ce « désagrément ».

C’est moins le cas avec un Infiniti QX50, mais ça, c’est une autre histoire.

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, intérieur

5 — Les sièges

Nissan vante beaucoup ses sièges à technologies « zéro gravité ». Sans entrer dans les détails, ces derniers offrent un niveau de confort… invisible. Invisible, mais très efficace. Je reviens à notre expérience sur la Route 66, car tous les véhicules roulés lors de ce voyage (le Murano et l’Altima étaient les deux autres) en jouissaient. Personne ne s’est plaint de quelconques douleurs au dos. Personnellement, après une journée complète au volant, il m’arrive d’être courbaturé. Ça n’a jamais été le cas avec le Kicks. Si vous avez le dos fragile…

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, sièges

6 — Bose

Enfin, sur une note plus légère, il faut souligner les efforts qui ont été faits afin de faire du Kicks un véhicule branché, à condition bien sûr de laisser la version de base de côté. Au sommet de la hiérarchie, avec la livrée SR, on profite d’une chaîne audio Bose qui propose des haut-parleurs intégrés aux appuie-tête à l’avant. La sonorité est efficace et intéressante pour un véhicule de ce créneau. Une belle touche.

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, tableau de bord

Conclusion

Le Kicks demeure un bon choix dans sa catégorie. On le répète, il faut seulement savoir ce qu’on obtient avec lui. Il ne s’adresse pas à tout le monde. Une fois qu’on accepte ce qu’il nous propose, on découvre un bon compagnon.

On aime

Des sièges confortables

Un son impressionnant dans les versions plus huppées

Économie de carburant

Un modèle de base plutôt inutile

On aime moins

Moteur plutôt faible

Le CVT

La concurrence principale

Buick Encore

Chevrolet Trax

Honda HR-V

Hyundai Kona

Kia Niro

Kia Soul

Mazda CX-3

Mitsubishi RVR

Subaru Crosstrek

Toyota C-HR

Photo : D.Boshouwers Nissan Kicks 2020, trois quarts arrière