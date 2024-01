Chez BMW, l’année 2024 se caractérise par une gamme offrant une grande diversité. En tout, lorsqu’on fait le tour des différentes familles de produits proposés, on se retrouve avec 19 suggestions, sans compter les variantes.

LES VOITURES

BMW Série 2

Génération actuelle : 2022

La Série 2 sert de porte d’entrée des produits de la marque. Les modèles 230i xDrive et M240i xDrive constituent l’essentiel de l’offre, avec respectivement des moteurs à quatre et à six cylindres sous le capot. La variante M2 profite d’une version plus puissante de ce dernier, ainsi que de réglages qui en font une bête de piste.

BMW Série 3