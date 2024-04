Nissan vient d’annoncer les prix de la camionnette Nissan Frontier 2024, dont la gamme accueille cette année une nouvelle variante, l’édition Hardbody.

Le Frontier 2024 est proposé à un prix de départ de 46 998 $ au Canada. La gamme du modèle - qui a été remaniée pour l'année-modèle 2022 - reçoit quelques ajustements cette année, mais surtout elle gagne un nouveau membre. L'édition Hardbody rend hommage à la camionnette originale Nissan Hardbody des années 1980.

Notez que la version PRO-4X, axée sur le tout-terrain, est de retour pour 2024.

Le Nissan Frontier 2024 | Photo : Nissan

2024 Nissan Frontier - quoi de neuf ?

Outre la nouvelle variante Hardbody, l'offre Frontier 2024 bénéficie de quelques ajustements et les caractéristiques du modèle sont également mises à jour, mais il n'y a rien de majeur à signaler. Les changements incluent une nouvelle finition SL sur les modèles à cabine double, et un nouvel essai de trois ans (ce fut six mois auparavant) avec l’ensemble Premium pour les services optionnels NissanConnect.

Quant à l'édition Hardbody, elle est disponible sur le modèle Frontier SV Crew Cab 4x4 et se distingue par des jantes de 17 pouces au style patrimonial, des autocollants d'inspiration rétro, des pneus tout-terrain, une barre sport, des garnitures extérieures noires et d'autres détails de design, par exemple le hayon portant le lettrage NISSAN plutôt que le logo de la marque.

Nissan Frontier 2024, avant | Photo : Nissan

Nissan Frontier 2024, arrière | Photo : Nissan

Motorisation du Nissan Frontier 2024

Le pickup s'appuie à nouveau sur un moteur V6 de 3,8 litres développant 310 chevaux et 281 lb-pi de couple par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Le groupe motopropulseur est doté d'une configuration à quatre roues motrices à temps partiel. Tous les modèles sont équipés de jantes de 17 pouces. La capacité de remorquage varie de 6170 à 6220 livres selon la version.

Consommation d’essence du Nissan Frontier 2024

- Frontier SV 2024 – 12,8, 10,2, 11,6 litres / 100 km (ville / route / combinée)

- Frontier SL 2024 – 12,8, 10,2, 11,6 litres / 100 km (ville / route / combinée)

- Frontier Édition Hardbody 2024 – 12,8, 10,2, 11,6 litres / 100 km (ville / route / combinée)

- Frontier PRO-4X 2024 – 13,1, 10,5, 11,9 litres / 100 km (ville / route / combinée)

Modèles et prix du Nissan Frontier 2024 au Canada

- Frontier SV 2024 à cabine double 4x4 (caisse de 6 pieds) - 46 998 $

- Frontier SL 2024 à cabine double 4x4 (caisse de 6 pieds) - 49 498 $

- Frontier Édition Hardbody 2024 4x4 (caisse de 6 pieds) - 49 998 $

- Frontier PRO-4X 2024 à cabine double 4x4 (caisse de 5 pieds) - 51 998 $

- Frontier PRO-4X De luxe 2024 à cabine double 4x4 (caisse de 5 pieds) - 55 498 $