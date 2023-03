• Nissan doit rappeler un peu plus de 460 000 vieux modèles en raison d’un problème lié aux coussins gonflables.

• Le logo qui se trouve sur le couvercle du coussin, du côté conducteur, peut se détacher en cas de déploiement et ainsi blesser les occupants.

• Au Canada, 17 214 modèles sont concernés.

• Le rappel touche entre autres les camionnettes Titan et Frontier, ainsi que les VUS Xterra, Pathfinder et Armada des années 2008 à 2011.

Nissan doit lancer une campagne de rappel touchant plus de 460 000 camionnettes et VUS à travers le monde en raison d’un problème particulier avec le coussin gonflable du côté conducteur. En cas de déploiement, le logo de la compagnie qui se trouve sur le couvercle peut se détacher et ainsi venir blesser le conducteur ou un autre occupant du véhicule.

Photo : Nissan Nissan Frontier

Le problème ne touche pas des modèles récents, ce qui signifie qu’il se manifeste avec le temps. Les produits visés sont les camionnettes Titan et Frontier, ainsi que les VUS Xterra, Pathfinder et Armada des années 2008 à 2011. La fourgonnette Quest des millésimes 2008 et 2009 est également concernée.

Sur le total de véhicules rappelés, 404 690 se trouvent aux États-Unis, 17 214 au Canada, ainsi que 6471 au Mexique, pour ne reprendre que les chiffres relatifs à l’Amérique du Nord.

Nissan a déclaré qu’elle avait connaissance de quatre incidents alléguant des blessures liées à ce problème.

« Les propriétaires dont l’emblème est détaché, fissuré ou manquant sont invités à contacter leur concessionnaire Nissan afin de voir si une intervention est nécessaire. » Les dépositaires ont été informés de la chose vendredi dernier. Quant aux propriétaires, ils devraient être avisés par courrier d’ici le 10 avril. Ils seront de nouveau avertis lorsqu’une solution au problème aura été trouvée.

Photo : Nissan Nissan Quest

Notez qu’il ne s’agit pas de coussins gonflables Takata, dont il a souvent été question ici lorsque des problèmes de coussins ont été soulevés. Le fabricant des unités ici concernées est le fournisseur suédois Autoliv, l’un des principaux fabricants mondiaux de coussins gonflables et de ceintures de sécurité.